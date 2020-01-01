أخبار يوفنتوس اليوم | عودة ماندجوكيتش وأتالانتا يقترب

ما هو جديد البيانكونيري؟

تواجد لاعب الفريق السابق ماريو ماندجوكيتش في تورينو والصراع مع أتالانتا في السيري آ ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 9 يوليو 2020.

ماندجوكيتش يثير الشائعات

أثار لاعب الفريق السابق ماريو ماندجوكيتش الشائعات بخصوص عودته بعد نشره صورة مع لاعب الفريق سامي خضيرة وعلق عليها بأنه سعيد بالجلوس والحديث معه.

جمهور يوفنتوس طالبه مهاجمه السابق بالعودة من جديد، خصوصاً بعد انفصاله عن الدحيل والحديث عن عودته إلى إيطاليا من جديد في الموسم القادم.

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أتالانتا يهدد الصدارة

طرحت الصحف الإيطالية سيناريو جديد بخصوص التنافس على قمة الترتيب يضم أتالانتا المتألق منذ عودة المنافسات، إذ اعتبرته خصماً محتملاً ليوفنتوس حال فاز عليه في قمة الجولة القادمة.

وفاز النيراتزوري الصغير بكل مبارياته منذ عودة الكرة، وفي حال انتصر على يوفنتوس سيقلص الفارق مع الأخير على قمة الترتيب إلى ست نقاط فقط.

محاول لضم جوسينس

"كورييري ديلا تورينو" أوضحت أن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع ظهير أتالانتا الأيسر الألماني روبن جوسينس لدعم الجبهة التي عانى منها الفريق هذا الموسم.

الظهير الطائر من أبرز اللاعبين هذا الموسم بمركزه في أوروبا بسجله التهديفي المميز، ويدور الحديث عن مطالبة ناديه بمبلغ في حدود 30 مليون يورو لبيعه.

جاتوزو يعلن رحيل ميليك

أكد جينارو جاتوزو، مدرب نابولي، أن مهاجمه أركاديوش ميليك يبحث عن خوض تجربة جديدة في الموسم القادم، وذلك بعد انتصار ناديه على جنوى.

المهاجم البولندي يتبقى في عقده مع البارتينوبي عاماً، ولكن ارتبط بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس الموسم القادم بقوة.