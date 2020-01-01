أخبار يوفنتوس اليوم | عودة ديبالا ومعضلة ميليك

ما هو جديد البيانكونيري؟

أجواء ما قبل مباراة فيرونا بالدوري، ومحاولات ضم أركاديوش ميليك من نابولي ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 25 أكتوبر 2020.

استمرار إيجابية رونالدو

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بيرلو يستعين بديبالا أمام فيرونا

كشفت آخر التقارير في إيطاليا عن توجه أندريا بيرلو لإعطاء الفرصة لباولو ديبالا للمشاركة أساسياً في لقاء فيرونا الليلة بالدوري.

وسيلعب بيرلو على الأرجح بخطة 3-4-1-2 بالاعتماد على ديبالا وألفارو موراتا وخلفهم ديان كولوشيفسكي، وفي الوسط رودريجو بنتانكور وأرتور ميلو.

وسيشترك مريح ديميرال بالدفاع بجوار ليوناردو بونوتشي ودانيلو، ويدخل جيانلوكا فرابوتا يسار الدفاع ويبقى خوان كوادرادو يمينه.

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إنجلترا تبعد ميليك عن يوفنتوس

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن فرص أركاديوش ميليك في الانتقال مجاناً إلى يوفنتوس الصيف المقبل أصبحت قليلة.

وأضاف التقرير أن رغبة إيفرتون وتوتنهام في ضم اللاعب يناير المقبل تصعب من فكرة استمراره الموسم بأكمله في نابولي، خصوصاً بعد خروجه من الحسابات.

نائب يويفا يقترب من يوفنتوس

أوضحت "فاتو كوتيديانو" أن ميكيلي أوفا، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي "يويفا" سيستقيل من منصبه ويلتحق على الأرجح بيوفنتوس.

وسيتولى أوفا منصب المدير العام حال انضمامه ليوفي، مع وجود اهتمام أيضاً من قبل روما بالإداري الإيطالي.