أخبار يوفنتوس اليوم | عودة بوجبا بالخطأ!

ما هو جديد البيانكونيري؟

تغريدة حساب النادي الرسمي على تويتر عن عودة بول بوجبا ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 2 يوليو 2020.

يوفنتوس يُعلن عودة بوجبا بالخطأ

أثارت تغريدة من حساب يوفنتوس مساء الأربعاء لغطاً كبيراً في أوساط مشجعي البيانكونيري بعد أن عنونت عودة لاعب الفريق السابق بول بوجبا.

التغريدة كتبت "عودة بوجبا" مع نشر مجموعة من أهداف لاعب مانشستر يونايتد بقميص النادي، ليعود الحساب وينشر توضيحاً أن المقصود هو العودة بالزمن.

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🔙 = Throwback 😅



Solo queríamos recordar goles de un ex jugador del club. ¡No piensen otra cosa! 🙏 pic.twitter.com/sbLlWKNG6j — JuventusFC (@juventusfces) July 1, 2020

ميليك مهدد بالمدرجات

تحدث "توتو يوفي" عن أن انتقال أركاديوش ميليك إلى يوفنتوس قد يضع اللاعب في موقف حرج مع ناديه الحالي نابولي العام المقبل.

ميليك ينتهي عقده في 2021 ونابولي متمسك ببيعه مقابل 40 مليون يورو على الأقل، ما يراه يوفنتوس مبالغاً فيه وقد ينتظر لانتهاء عقده وضمه مجاناً.

وفي حال رفض البولندي تمديد عقده، قد يلجأ نابولي لنفيه خارج الفريق الموسم القادم وعدم استدعائه مع الفريق حسبما أوضح التقرير.

لاعب فيرونا يخطف الأنظار

"كالتشيو ميركاتو" أوضح أن تألق ماتيو بيسينا مع فيرونا جذب أنظار عديد الأندية، ومنها يوفنتوس، ولكن ميلان يملك أفضلية في سباق ضم اللاعب.

ويملك ميلان حق الحصول على 50 بالمائة من قيمة بيع بيسينا من أتالانتا بحسب الاتفاق بين الناديين في الماضي، مما يعطيه عملياً حق ضمه بنصف قيمته.

نجم الفريق السابق في خطر

أكدت نجلة فابيان أونيل، لاعب يوفنتوس السابق، مع "إل بايس" أن والدها في حالة صحية حرجة بالأيام الماضية.

لاعب الأوروجواي الذي حمل قميص يوفنتوس في 14 مناسبة في موسم 2000-2001 يعاني من مشاكل مع إدمان الخمور أثرت على صحته بشكل كبير.