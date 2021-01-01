أخبار يوفنتوس اليوم | عرض سعودي لرونالدو وموقف دجيكو

ما هو جديد بطل إيطاليا؟

عرض ترويجي لكريستيانو رونالدو من المملكة العربية السعودية وموقف الفريق من ضم إدين دجيكو ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 23 يناير 2021.

رونالدو يرفض العرض السعودي

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روما يتفوق في سباق رينولدز

كشف "كالتشيو ميركاتو" وعدة مصادر بأن روما أصبح الأقرب لضم الظهير الأمريكي بريان رينولدز.

يوفنتوس كان اتفق مع بينيفينتو على شراء اللاعب الأمريكي من دالاس وإعارته للصاعد حديثاً حسبما علم "جول"، ولكن الصفقة لم تتم.

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وذكر التقرير أن روما عرض سبعة مليون يورو، ما يتفوق على عرض يوفنتوس البالغ ستة ملايين والنصف مليون يورو.

يوفنتوس ليس مهتماً بدجيكو

علم "جول" أن يوفنتوس ليس من الأندية المهتمة بضم قائد روما إدين دجيكو خلال سوق انتقالات يناير رغم سابق المحاولة الصيف الماضي.

البوسني ذكرت التقارير أنه دخل في خلاف مع مدرب الذئاب العاصمية باولو فونسيكا، وأن سبب استبعاده من لقاء سبيزيا السبت هو ذلك وليس الإصابة كما أُعلن.

وأوضحت تقارير أن يوفنتوس وإنتر لن يتحركا لضم البوسني بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.

اهتمام مستمر بلوكاتيلي

أوضح خبير الانتقالات "نيكولا شيرا" أن يوفنتوس مستمر في مراقبة وضعية نجم ساسوولو مانويل لوكاتيلي.

اللاعب يقدر سعره في حدود 40 مليون يورو، ويحظى باهتمام عدة أندية إنجليزية وإيطالية، ولكن وكيله أكد على اهتمامه بعرض يوفنتوس على الأخص.