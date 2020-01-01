أخبار يوفنتوس اليوم | طلقات ألفيش وعودة بوجبا وانتقاد رونالدو

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الجمعة الموافق السادس من شهر نوفمبر 2020.

تصريحات داني ألفيش حول أسباب انضمامه للفريق وانتقاد أليساندرو ديل بييرو لكريستيانو رونالدو بالإضافة لفترة غياب رامسي وعودة أنباء ضم بوجبا ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الجمعة الموافق السادس من شهر نوفمبر 2020.

ألفيش: أمضيت أسوأ عام في مسيرتي بصفوف يوفنتوس

اعترف النجم البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة ويوفنتوس السابق أن انتقاله لصفوف الفريق الإيطالي كان من أجل إثبات قدرته على الاستمرار في الملاعب فقط لإدارة الفريق الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ألفيش وقال: "عامي في صفوف يوفنتوس كان الأسوأ بمسيرتي الكروية".

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تحديد فترة غياب رامسي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن الفترة المتوقعة لغياب اللاعب الويلزي آرون رامسي نجم فريق يوفنتوس عن الملاعب.

وأوضحت التقارير أن فترة غياب اللاعب ستمتد لمدة عشرة أيام، وبهذا سيغيب عن لقاء لاتسيو المقرر خوضه يوم الأحد، لكنه سيعود بعد فترة التوقف الدولي للمشاركة بشكل طبيعي.

مانشستر يونايتد يفتح باب رحيل بوجبا

بحسب ما ذكرت تقارير صحفية إنجليزية فنادي مانشستر يونايتد لا ينوي تجديد عقد لاعبه الفرنسي بول بوجبا في الوقت الحالي.

وأوضحت صحيفة "ديلي تيليجراف"، أن يوفنتوس يعمل على إعادة اللاعب لصفوفه، وأن ريال مدريد أيضًا يسعى للحصول على خدماته.

ديل بييرو ينتقد رونالدو وديبالا وموراتا

انتقد أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس الثلاثي ألفارو موراتا وكريستيانو رونالدو وباولو ديبالا بعد ما قدموه في مواجهة فيرينتسفاروشي بدوري أبطال أوروبا.

وقال ديل بييرو: "كان يجب على موراتا أن يسدد، لو سدد من ذلك المكان لن يلومه أي شخص أو يقول له أي شيء، أما رونالدو وديبالا فيجب أن نقول لهم بعض الأشياء، لقد قدما مستويات قليلة".