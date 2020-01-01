أخبار يوفنتوس اليوم | صفقة تبادلية مع سيتي وخسائر اقتصادية

ما هو جديد يوفنتوس هذا الصباح؟

التركيز على خسائر البيانكونيري الاقتصادية، وجديد سوق انتقالات النادي في أهم أخبار يوفنتوس صباح 17 أبريل 2020.

انهيار اقتصادي في البورصة

أوضحت تقارير اقتصادية أن يوفنتوس هو من أكثر الأندية الإيطالية تضرراً اقتصادياً من الأزمة الحالية وتوقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

وذكرت "كوريري" أن أسهم يوفنتوس انخفضت بقيمة 43.3%، كأكثر الأندية خسائر، بينما كان لاتسيو هو الأقل تضرراً حتى الآن من الكبار.

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صفقة تبادلية مقترحة مع مانشستر سيتي

أفادت تقارير إعلامية عن إمكانية عقد صفقة تبادلية بين يوفنتوس ومانشستر سيتي ينتقل بمقتضاها دوجلاس كوستا إلى إنجلترا، وجابريل جيسوس إلى إيطاليا.

وارتبط يوفنتوس بالدولي البرازيلي في الأسابيع الماضية، وذكرت الصحف الإنجليزية في المقابل أن بيب جوارديولا عازم على العمل مع كوستا مجدداً بعد سنوات بايرن ميونخ.

ارتفاع قيمة بينتانكور

بحسب تقرير يخص "توتوسبورت"، فرودريجو بينتاكور، متوسط ميدان الفريق هو من أكثر اللاعبين الذين ارتفعت قيمتهم في السنوات الماضية منذ انضمامه من بوكا جونيور.

وذكرت الصحيفة أن النادي الأرجنتيني يملك بنداً بحصوله على نسبة من بيع الأوروجوياني تقل تدريجياً كل عام، لتصل إلى صفر بحلول 2026، مما سيزيد من أرباع السيدة العجوز.

بن عطية يسترجع ماضيه في إيطاليا

تحدث الدولي المغربي ولاعب الدحيل مهدي بن عطية عن فترته في أوروبا مع بايرن ميونخ ويوفنتوس، وذلك في حوار حصري مع "جول"، التفاصيل هنا.

ديميرال ليس للبيع

أوضح "فابريزيو رومانو، صحفي سكاي الشهير، أن يوفنتوس قرر أن مدافعه التركي ميريح ديميرال ليس متاحاً للبيع، ورفض كل العروض المقدمة له.

الدولي التركي يعاني من إصابة ستبعده حتى بداية الموسم المقبل، ولكن يبقى لاعباً مهماً للبيانكونيري حسبما ذكر رومانو.