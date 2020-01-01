أخبار يوفنتوس اليوم | صراع مع ثلاثي الدوري الإنجليزي وكيفية الاستفادة من كورونا

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الثالث من يونيو.

صلااع كبير مع ليفربول ومانشستر سيتي واستعادة ثلاثة لاعبين بسبب فيروس كورونا ضمن أبرز وأهم أخبار يوفنتوس لليوم الثالث من يونيو 2020.

يوفنتوس يستعيد ثلاثة لاعبين بسبب كورونا

حسب كوريري تورينو، فإن يوفنتوس سيستعيد ثلاثة من لاعبيه الذين تعرضوا للإصابة قبل توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا.

الصحيفة أشارت لأن سامي خضيرة عاد بالفعل للتدريبات الجماعية وسيكون جاهز لمباراة ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

المزيد من الفرق

يوفننتوس استفاد أيضًا من عودة كيليني للياقته الكاملة بعد عودته بشكل جزئي قبل توقف كرة القدم مباشرةً.

اللاعب الأخير هو المدافع التركي ميريح ديميرال الذي بدأ في العودة للتدريبات وتبدو التقارير المتعلقة به إيجابية للغاية ومن الممكن أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات مع منتصف يوليو أمام لاتسيو.

شرط تشيلسي للموافقة على صفقة إيمرسون

اشترط نادي تشيلسي الحصول على أليكس ساندرو للموافقة على رحيل البرازيلي إيمرسون بالميري لصفوف يوفنتوس، حسب كوريري ديلو سبورت.

الصحيفة أشارت لأن تشيلسي رفض عرض يوفنتوس بمبادلة إيمرسون بماتيا دي تشيليو بعد عدم قدرة البيانكونيري على دفع الـ37 مليون جنيه إسترليني التي طلبتها إدارة البلوز.

السباق مع ثنائي البريميرليج

حسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن يوفنتوس يتقدم سباق التعاقد مع حسام عوار لاعب وسط ليون الفرنسي.

الصحيفة أشارت لأن حرمان مانشستر سيتي من اللعب في دوري أبطال أوروبا سيحسم الصفقة لصالح يوفنتوس مع عدم جدية اهتمام ليفربول حتى الآن.

صراع على موهبة أوروجواي

يتنافس يوفنتنوس مع ولفرهامبتون الإنجليزي على خدمات موهبة أوروجواي فاسوندو بيلستري حسب تأكديات كالتشيو ميركاتو.

لاعب بينارول صاحب الـ18 عامًا يمتلك شرطًا جزائياً في عقده بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني ويراه الكثيرين خليفة باولو ديبالا لعب يوفنتوس الحالي.

باولو ديبالا يرفض باريس سان جيرمان

النجم الأرجنتيني باولو ديبالا رفض الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب أن حاول الأخير ضمه لصفوفه.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" فاللاعب يفضل الاستمرار رفقة يوفنتوس حتى نهاية تعاقده الحالي والذي يستمر حتى 2022.

موهبة مارسيليا تفلت من يوفنتوس

بحسب ما أكدت تقارير صحفية إنجليزية فنادي يوفنتوس قد فقد فرصته في الحصول على خدمات اللاعب الشاب إلياس زواوي لاعب مارسيليا الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أن فريق نيوكاسل قد أصبح الأقرب للحصول على خدماته في الفترة المقبلة، متفوقًا على يوفنتوس و بوروسيا دورتموند .

حالة رونالدو البدنية تزداد قوة بعد كورونا!

كشفت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تحسنت حالته البدنية بشكل واضح منذ توقف كرة القدم مؤخرًا بسبب فيروس كورونا.

حالة بدنية مذهلة لرونالدو بالرغم من توقف كرة القدم

رئيس بريشيا: تونالي يفضل يوفنتوس أو إنتر

ماسيمو سيلينو رئيس نادي بريشيا يكشف عن محاولة برشلونة الحصول على خدمات لاعبه الشاب ساندرو تونالي، ورغبة اللاعب في تمثيل إنتر أو يوفنتوس فقط.

رئيس بريشيا: ردي على عرض برشلونة لضم تونالي لم يعجبهم

يوفنتوس يستأنف مبارياته في الدوري يوم 22 يونيو

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن مواعيد الجولة الأولى من البطولة بعد عودة التوقف الأخير الذي حدث بسبب تفشي فيروس كورونا.

وستكون أول مباراة ليوفنتوس أمام نظيره بولونيا خارج الأرض يوم 22 يونيو في التاسعة و45 دقيقة.

مانشستر سيتي مصر على ضم نجم يوفنتوس

بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" فالمدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يسعى للحصول على خدمات ليوناردو بونوتشي من صفوف يوفنتوس.

وأوضح الموقع في الوقت نفسه أن نادي يوفنتوس لا يفكر في بيع اللاعب بالرغم من عمره الذي وصل للـ 33 عامًا.

سيميدو يرفض يوفنتوس

لاعب برشلونة نيسلون سيميدو يرفض فكرة الانضمام لصفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل نهائي.

وبحسب ما أوضحت صحيفة "سبورت" فاللاعب يريد فقط الانضمام لمانشستر سيتي ويرفض كذلك فكرة الانضمام لإنتر.