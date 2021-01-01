أخبار يوفنتوس اليوم | شرط وحيد لضم مارسيلو ومطاردة لاعبي فيورنتينا

ما هو جديد البيانكونيري؟

عودة الاهتمام بضم مارسيلو وتحركات مبكرة من أجل ميركاتو الصيف ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 13 فبراير 2021.

شرط وحيد لضم مارسيلو

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس قد يتحرك مجدداً الصيف المقبل لضم مارسيلو من ريال مدريد بعد محاولته الفاشلة في الماضي.

الظهير الأيسر سيكون مطالباً بتخفيض راتبه الذي يقارب الثمانية ملايين يورو موسمياً إذا أراد الانضمام للسيدة العجوز بحسب التقرير.

يوفنتوس يراقب ثنائي فيورنتينا

بحسب "كالتشيو ميركاتو" أيضاً، يوفنتوس قد يعود ويبرم صفقة جديدة مع فيورنتينا بعد فيديريكو بيرنارديسكي وفيديريكو كييزا.

الحديث هذه المرة يدور حول نيكولا ميلينكوفيتش، المدافع الصربي المطلوب بقوة في إنتر وميلان، ومواطنه دوسان فلاهوفيتش رأس الحربة.

ويعول يوفنتوس على علاقته الطيبة مع مسؤولي الفيولا، مما قد يسهل المفاوضات بخصوص اللاعبين الصيف المقبل.

يوفنتوس الاسم الأقرب لموهبة النمسا

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس أكثر الفرق المرشحة للتعاقد مع لاعب أوستريا فيينا يوسف ديمير.

اللاعب الذي يبلغ 17 عاماً يشارك مع الفريق الأول هذا الموسم، مما جذب أنظار عدة أندية مثل مانشستر سيتي، ولكن التقرير أوضح أن يوفنتوس الأقرب لضمه.

إيفرتون مهتم برابيو

موقع "Todofichajes.com" الإسباني أوضح أن إيفرتون قد يتحرك بحلول نهاية الموسم لضم أدريان رابيو.

الموقع ذكر في تقريره أن يوفنتوس سيطالب على الأقل بمبلغ 30 مليون يورو من أجل بيع متوسط ميدانه الفرنسي.