أخبار يوفنتوس اليوم | سبب غياب بيانيتش والبحث عن لاعب وسط جديد

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الأحد الموافق الـ 12 من يونيو.

سبب غياب بيانيتش والدخول على خط التعاقد مع ألكانتارا ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الاثنين الموافق الـ 13 من يونيو.

ساري يكشف سبب غياب بيانيتش أمام أتلانتا

فسر الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس سبب غياب لاعبه ميراليم بيانيتش أمام أتلانتا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

وقال ساري: "لقد غاب بسبب إصابة طفيفة ولم يكن في حالة جيدة لذلك فضلت عدم المخاطرة به مع اللعب كل ثلاثة أيام".

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يوفنتوس يدخل على خط التعاقد مع ألكانتارا

حسب ديلي ميل، فإن يوفنتوس دخل على خط التعاقد مع لاعب وسك بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا.

تياجو قرر الرحيل عن بايرن الصيف المقبل مع تقارير صحفية عن اتفاقه مع ليفربول على البنود الشخصية قبل دخول يوفنتوس في الصفقة إلى جانب مانشستر سيتي أيضًا.

ومن المتوقع ان يحصل بايرن ميونخ على ما يقارب 35 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات لاعب الوسط الإسباني.

ساري: أتالانتا أحد أصعب الفرق ورونالدو عانى أقل من البقية

قال ماوريتسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس إن مواجهة أتالانتا كانت صعبة ببساطة لأنها أمام أحد أقوى الفرق في أوروبا على الإطلاق.

وقال ساري: "اللعب ضد أتالانتا في منتهى الصعوبة، لقد بدوا أكثر حدة منا في النصف الأول أيضًا، لكننا تمكنا من العودة إلى الأجواء ولحسن الحظ كان الشوط الثاني أفضل بكثير".

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ألكانتارا على رادار يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب تياجو ألكانتارا نجم فريق بايرن ميونخ يعد ضمن أهم أهداف نادي يوفنتوس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو يوفي" والتي أوضحت أن اللاعب صاحب الـ 29 قد يرتدي قميص البيانكونيري قريبًا عقب أن أغلق صفحة ليفربول.

باراتيتشي: نتفاوض مع وكيل ديبالا

كشف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس عن مفاوضات الإدارة مع وكيل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا من أجل تحديد تعاقده.

وقال باراتيتشي: "نحن نتفاوض مع وكيل ديبالا منذ فترة، هو لاعب هام للغاية بالنسبة لنا، وقمنا بالاستثمار فيه خلال السنوات الماضية، ولدينا الكثير من الثقة فيه".

أرقام مذهلة لكريستيانو رونالدو

تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هدفين ضد أتالانتا في اللقاء الأخير بالدوري الإيطالي ليصل لهدفه رقم 28 في الموسم الجاري.

فيديو: ملخص مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي

رونالدو وصل لركلة الجزاء رقم 11 هذا الموسم، حيث قام بتسجيل كل تلك الركلات بنجاح، كما نجح في التسجيل للمباراة السادسة على التوالي التي يشارك فيها منذ العودة من التوقف.

إصابة ماتايس دي ليخت

كشفت تقارير عن مشاركة الهولندي ماتياس دي ليخت في جزء كبير من مباراة فريقه يوفنتوس مع أتالانتا السبت وهو يعاني من إصابة على مستوى الكتف.

وانتصر يوفنتوس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد على مضيفه، وقدم المدافع الشاب مباراة مميزة حظيت بإشادة زملائه والإعلام.

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