أخبار يوفنتوس اليوم | سباق مع ريال مدريد وأزمة كريستيانو رونالدو

ما هو جديد البيانكونيري؟

محاولة التعاقد مع هدف ريال مدريد، وأزمة كريستيانو رونالدو بسبب الحجر الصحي ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، الجمعة، 9أكتوبر 2020.

كريستيانو رونالدو غاضب من الحجر الصحي لكورونا

كشفت صحيفة "لاجازيتا" أنّ كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، أول من كسر الحجر الطبي المفروض على لاعبي يوفنتوس وذلك بقراره مغادرة الفندق والانضمام لمنتخب البرتغال.

وأوضحت الصحيفة أنّ رونالدو رفض تجمع الفريق في فندق واحد وقرر مغادرة النادي عقب لقاء نابولي عائدًا إلى بيته وهو ما دفع عدد من اللاعبين لتقليده على رأسهم باولو ديبالا وجينالوجي بوفون ودانيلو.

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كابيلو: يوفنتوس قد يخسر الدوري الإيطالي

رشّح فابيو كابيلو، المدير الفني التاريخي ليوفنتوس، فريق إنتر للفوز بالدوري الإيطالي.

وقال في تصريحات لصحيفة "كورييري" إنّ يوفنتوس لم يظهر بعد في المباريات الكبيرة وتجنب مواجهة نابولي مشيرًا إلى أنّ إصرار البيانكونيري على جلب صفقات شابة فقط قد يجعل إنتر المرشح الأقرب للفوز بالدوري.

تحديد الموعد النهائي لحسم مصير لقاء يوفنتوس ونابولي

كشفت "سكاي" إيطاليا أنّ الأسبوع المقبل سوف تفصل المحكمة الرياضية في موقف مباراة يوفنتوس ونابولي.

وبسبب غياب نابولي عن المباراة فقد تم احتساب يوفنتوس منتصرًا بثلاثية نظيفة، لكن التوقعات تشير إلى إمكانية إعادة اللقاء بسبب الظروف التي حرمت نابولي من السفر.

يوفنتوس يحاول خطف هدف ريال مدريد

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنّ يوفنتوس انضم للصراع على إدواردو كامافينجا بعد إصرار المدرب أندريا بيرلو على ضمه من رين.

وأوضحت أنّ اللاعب ارتبط بنادي ريال مدريد لكنّه قد يغادر إلى يوفنتوس في صيف 2021.