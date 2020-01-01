أخبار يوفنتوس اليوم | انتقادات لساري ووجهة رونالدو المقبلة

ما هو جديد البيانكونيري؟

تركيز على خسارة النادي نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي، ومصير كريستيانو رونالدو في ضوء تصريحات لويس ناني ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 18 يونيو 2020.

انتقادات حادة لساري

أجمعت صحف إيطاليا صباح الخميس على توجيه انتقادات قوية لمستوى يوفنتوس في مباراة نابولي بنهائي كأس إيطاليا، والتي خسرها بركلات الترجيح أمس.

الانتقادات تركزت بشكل أكبر على مدرب الفريق ماوريتسيو ساري، والذي معه حتى الآن فقد الفريق بطولتين في صورة الكأس وكأس السوبر حتى الآن.

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وتحدث البعض عن تهديد لمستقبل ساري في حال فشل الفريق بتحقيق لقب الدوري الإيطالي، أو الوداع المبكر لدوري أبطال أوروبا أغسطس المقبل.

إشادات ببوفون وانتقادات للبقية

شهدت تقييمات لاعبي يوفنتوس إشادات كبيرة بجيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس، بعد العرض الكبير الذي قدمه صاحب الواحد وأربعين عاماً في نهائي الكأس.

وتصدى جيجي لعدة كرات خطيرة أبقت النتيجة على التعادل السلبي، ولولاه لم يكن الفريق ليصل لركلات الترجيح من الأساس أمام نابولي في نهائي مساء الأربعاء.

وتحصل بقية اللاعبين على تقييمات سلبية، وخصوصاً كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا ودوجلاس كوستا، بالإضافة لميراليم بيانيتش.

كوادرادو يدافع عن الفريق

دافع خوان كوادرادو عن فريقه بعد الخسارة من نابولي في نهائي الكأس، وأكد أن الفريق قدم عرضاً طيباً رغم النتيجة النهائية.

وتحدث الكولومبي مع قناة النادي بعد المباراة وذكر أن الفريق لم يكن سيئاً، ولكن لم يكن الحظ معه في ركلات الترجيح.

وجهة رونالدو المقبلة

فتحت تصريحات لويس ناني، اللاعب البرتغالي، حول إمكانية انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري الأمريكي في محطته المقبلة الحديث حول ناديه القادم.

"توتو يوفي" قال إن لوس أنجلوس جالاكسي وإنتر ميامي سيكونان أكثر الأندية الأمريكية جدية في محاولة التعاقد مع رونالدو في 2022 بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس.