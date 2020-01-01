أخبار يوفنتوس اليوم | مفاوضات ثنائي برشلونة ومنافسة شرسة مع جوارديولا

ما هو جديد البيانكونيري اليوم؟

الاهتمام بثنائي برشلونة ومنافسة قوية مع جوارديولا في أبرز أخبار يوفنتوس 26 إبريل 2020

يوفنتوس ينضم للمهتمين بحسام عوار

حسب "RMC"، فإن يوفنتوس الإيطالي انضم لأندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبرشلونة في سباق الحصول على خدمات لاعب ليون حسام عوار.

حسب التقارير الصحفية فإن مانشستر سيتي قدم عرضًا بالفعل لضم خدمات حسام عوار الصيف المقبل بعد إبداء جوارديولا إعجابه باللاعب في أكثر من مناسبة.

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رئيس ليون كان قد أكد رغبته في وقت سابق لتواجد حسام عوار في يوفنتوس مستقبلًا.

ساري يلم الشمل مع جورجينيو من جديد

يبدو أن إدارة يوفنتوس بدأت في الاقتناع برغبة المدرب ماوريسيو ساري في التعاقد مع جورجينيو رغم التخمة الكبيرة للاعبين في وسط البيانكونيري.

حسب "ميدياسيت"، فإن جورجينيو سيكون سعيدًا بالعودة لإيطاليا ولم الشمل مع ماوريسيسو ساري الذي يضع لاعب الوسط الإيطالي كهدف أول خلال الصيف المقبل.

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رونالدو لن يرحل

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هزيمة جديدة أمام إنتر

قرر نادي فيورنتينا الإيطالي عدم بيع لاعبه جايتانو كاستروفيلي والاكتفاء فقط بالتخلي عن خدمات فريدريكو كييزا الصيف المقبل.

روكو كوميسيو رئيس فيورنتينا يرفض بيع اللاعب ليوفنتوس، حسب صحيفة توتو سبورت.

ويقدر فيورنيتنا اللاعب بما لا يقل عن 60 مليون يورو وتشير التقارير لتقديم إنتر عرضًا يتراوح بين 20 إلى 30 مليون يورو بالإضافة للاعبين من رادجا ناينجولان وروبيرتو جاليارديني وشاندريا بينامونتي.

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هيجواين يقترب من المغادرة

عادت توتوسبورت مجدداً للحديث عن استمرار بقاء جونزالو هيجواين بالأرجنتين مع والدته المريضة، وأكدت أن رحيل اللاعب أصبح وشيكاً.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب قد يعود لإيطاليا فقط من أجل إنهاء ارتباطه بالفريق بشكل نهائي، ولكن من المرجح أن لا يلعب بقميصه مجدداً.