أخبار يوفنتوس اليوم | استعادة رونالدو والهزيمة أمام إنتر

ما هو جديد يوفنتوس هذا الصباح؟



الهزيمة أمام إنتر واستعادة رونالدو في أهم أخبار يوفنتوس صباح 21 أبريل 2020.

إنتر يتفوق على يوفنتوس

يبدو أن نادي إنتر ميلان أصبح الوجهة المفضلة للاعب بريشيا ساندرو تونالي متفوقًا على منافسه يوفنتوس.

كوريري ديلو سبورت أكدت أن سعر اللاعب الذي كان مقدرًا بـ50 مليون يورو أصبح الآن 30 مليون فقط مع إضافة لاعب شاب في الصفقة.

المزيد من الفرق

مع وجود عرض مشابه من الناديين فالقرار أصبح في يد اللاعب الذي يفضل الانتقال لإنتر بشكل واضح بسبب مشروع النادي.

لاعب أودينيزي يعود

حسب أحد وكلاء أعمال اللاعب، فإن رولاندو ماندراجورا سيعود لصفوف يوفنتوس الصيف المقبل.

يوفنتوس كان قد باع اللاعب قبل عامين مع وجود بند لإعادة الشراء مقابل 26 مليون يورو وهو ما سيكون قريبًا للحدوث الصيف المقبل للاعب صاحب الـ22 عامًا.

ازدياد الحديث حول ضم ميليك

نابولي يغري يوفنتوس بميليك من أجل إيكاردي

ريال مدريد يتنازل عن كين

ريال مدريد يفتح أبواب يوفنتوس أمام كين

إتمام الاتفاق مع كييزا

أكدت "لا ستامبا" أن يوفنتوس أتم اتفاقه مع والد فريدريكو كييزا للحصول على خدمات لاعب فيورنتينا الصيف المقبل مستغلًا العلاقات الجيدة معه.

رغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة لموقف رئيس النادي من البيع إلا أن عرض يوفنتوس القريب من 60 مليون يورو سيجعله متقدمًا في السباق على مانشستر يونايتد وإنتر ميلان.

لم الشمل مع زيدان

يضغط يوفنتوس لإعادة لاعبه السابق زين الدين زيدان ولكن هذه المرة كمدرب مع عدم الاقتناع بالمدرب الحالي ماوريسيو ساري.

حسب "لو10 سبورت"، فإن يوفنتوس بدأ يجري محادثاته مع زين الدين زيدان الذي تتحدث الصحافة عن وجود خلافات له مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.