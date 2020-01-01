أخبار يوفنتوس اليوم | رونالد يستعد للعب مع البرتغال، وموراتا غاضب

ما هو جديد السيدة العجوز

موقف كريستيانو رونالدو من المشاركة مع البرتغال، وغضب موراتا من تقنية الفيديو، ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، الأربعاء، 11 نوفمبر 2020.

سانتوس: رونالدو يرغب في اللعب باستمرار

أكد فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، أنّ كريستيانو رونالدو يرغب في المشاركة بكل دقيقة وذلك ردًا على طلب البيانكونيري بإراحة اللاعب في المباريات السهلة.

وأوضح أنّ صاروخ ماديرا لا يتفق مع هذا الأمر ولا يود أن يترك الملعب ويفضل المشاركة في كل دقيقة.

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رابيو قد يعود إلى يوفنتوس

تعرض أدريان رابيو لإصابة مع المنتخب الفرنسي مما قد يجعله يغادر معسكر الديوك ويعود إلى يوفنتوس.

وبحسب "كالتشيو ميركاتو" فإنّ اللاعب يخضع للفحوصات اللازمة للوقوف على مدى إصابته وإن كان قادرًا على المشاركة في المباريات الدولية من عدمه.

موراتا غاضب من تقنية الفيديو

أبدى ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس، غضبه من تقنية الفيديو موضحًا أنّ هناك 13 هدفًا لم يحتسب له بسبب ذلك.

وضرب المثل بمباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا والتي سجل فيها 3 أهداف لم يتم احتساب أي منها مشيرًا إلى أنّه لم يكن متقدمًا بمسافة كبيرة ليتم إلغاء الهدف وأنّه لا يفهم الطريقة التي تحتسب بها تقنية الفيديو التسلل.

واختتم بأنّه لا يستطيع تغيير الأمر لذلك سيحاول أن يضبط توقيت ركضه لتجنب الوقوع في مصيدة التسلل.

"ديبالا يجب أن يغادر يوفنتوس"

أكد رئيس نادي باليرمو، ماوريتسيو زامباريني، أنّ باولو ديبالا يجب أن يغادر فريق يوفنتوس خلال الفترة المقبلة لأن اللاعب لا يحصل على ما يستحق مع السيدة العجوز.

وأشار إلى أنّ اللاعب يستحق التواجد في فرق مثل برشلونة وريال مدريد وأنّ يوفنتوس لن يعتمد عليه في ظل وجود كريستيانو رونالدو.