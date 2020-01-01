أخبار يوفنتوس اليوم | رونالدو يختار شريكه والإعلان عن جهاز بيرلو الفني

ما هو جديد البيانكونيري؟

اختيارات الفريق لمركز رأس الحربة الموسم المقبل والإعلان رسمياً عن الجهاز المعاون لأندريا بيرلو ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 23 أغسطس 2020.

رونالدو يختار شريكه في الهجوم

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يوفنتوس يعلن الجهاز الفني لبيرلو

أعلن يوفنتوس رسمياً عن الجهاز المعاون لأندريا بيرلو في الموسم المقبل عبر بيان على موقعه الرسمي.

الإعلان قال إن المساعد الرئيسي سيكون إيجور تودو بعد فسخ عقده مع هايدوك سبليت الأسبوع الماضي.

المزيد من الفرق

وضم الجهاز روبرتو بارونيو، لاعب لاتسيو السابق، وأنطونيو جالياردي كمساعدين، ليغلق الباب على شائعة انضمام أليساندرو نيستا.

يوفنتوس ضمن المرشحين لضم ميسي

تقارير إسبانية تشير إلى دخول يوفنتوس سباق التعاقد مع ليونيل ميسي، المزيد من هنا.

صفقة تبادلية محتملة مع روما

موقع "ASRomalive.it" أوضح أن يوفنتوس قد يتعاقد مع أليساندرو فلورينزي من صفوف روما بعد عودته من الإعارة في فالنسيا وخروجه من الحسابات.

وقد يعرض يوفنتوس بالمقابل أحد الثنائي كريستيانو روميرو أو دانييلي روجاني على النادي العاصمي الإيطالي لضم لاعب الطرف الأيمن.

مانشستر يقد عرضاً لكوستا

أوضح "talksport" أن مانشستر يونايتد قد تقدم بعرض رسمي لضم دوجلاس كوستا هذا الصيف قيمته 27 مليون جنيه استرليني.

"جول" كان قد علم الأسبوع الماضي أن المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي تواجد في لندن بمحاولة لتسويق كوستا وعدد من لاعبي الفريق.

إعجاب بلو سيلسو

أفادت "كورييري دي تورينو" أن يوفنتوس معجب بلاعب توتنهام جيوفاني لو سيلسو ويضعه في قائمة التدعيمات المحتملة.

نجم خط الوسط الأرجنتيني انضم قبل عام إلى صفوف سبيرز، ولكن الإصابات أثرت على مشاركاته في الموسم الأول مع النادي الإنجليزي.