أخبار يوفنتوس اليوم | رونالدو يحطم الأرقام وبيرلو يوضح طريقة التعامل معه

ما هو جديد البيانكونيري؟

بداية بيرلو القوية وأرقام رونالدو القياسية ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 21 سبتمبر 2020.

لوكا بيليجريني على وشك الرحيل

كشف الصحفي الخاص بالانتقالات جيانلوكا دي مارزيو عن قرب رحيل اللاعب لوكا بيليجريني عن صفوف يوفنتوس.

جاء هذا حيث يقترب نادي جنوى من الحصول على خدماته في الساعات المقبلة، ولا يتبقى سوى تفاصيل قليلة لإنهاء الاتفاق.

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مانشستر يونايتد يطلب خضيرة

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد قد طلب الحصول على خدمات اللاعب الألماني سامي خضيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، والتي أكدت أن اللاعب يفضل الانضمام لباريس سان جيرمان.

موراتا في تورينو

أنهى يوفنتوس الاتفاق من أجل ضم ألفارو موراتا ووصل اللاعب لمدينة تورينو مساء الإثنين بالفعل من أجل الخضوع للكشف الطيب.

يخضع النجم الإسباني للكشف صباح الثلاثاء، ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.

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رونالدو يتخطى أسطورة يوفنتوس

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس أمام سامبدوريا في افتتاح مباريات البيانكونيري في الدوري الإيطالي.

هدف رونالدو هو الـ66 له مع يوفنتوس ليتجاوز بافل نيدفيد صاحب الـ65 هدفًا في 237 مباراة مع البيانكونيري.

بيرلو يفكر في كيفية إراحة رونالدو

تحدث الإيطالي أندريا بيرلو بعد مباراته الرسمية الأولى كمدربًا ليوفنتوس والتي انتصر فيها على سامبدوريا بثلاثية نظيفة.

وقال بيرلو بعد المباراة: "نفكر دائمًا في كيفية الاستفادة من رونالدو، ما زلنا في بداية الموسم وهو لا يشعر بالإرهاق ولكن عندنا نتقدم في الموسم فإنه سيكون بحاجة للراحة في المباريات الأقل أهمية. إنه شخص ذكي للغاية ويعرف جسده جيدًا وسيشعر بأوقات حاجته للراجة".

رونالدو يطالب فريقه بالمزيد

أكد ديجان كولوسيفسكي لاعب يوفنتوس الجديد أن زميله رونالدو كان يطالبه دائمًا بالمزيد خلال مباراة الفريق أمام سامبدوريا والتي انتهت بفوز البيانكونيري بثلاثية نظيفة.

وقال صاحب الهدف الأول في المباراة لموقع النادي: "لعبنا مباراة قوية والمدرب وثق فينا وكنا الطرف الأفضل، رونالدو لاعب رائع للغاية وأتعلم منه دائمًا وحتى عندما تقدمنا بهدفين كان يطالبني بالتقدم أكثر للتسجيل".

خاص | يوفنتوس يقترب من إعادة مويس كين

علم جول أنّ يوفنتوس في مفاوضات متقدمة مع إيفرتون للحصول على خدمات مويس كين على سبيل الإعارة.

وبحسب مصادرنا، فإنّ إيفرتون يقبل بإعارة اللاعب مع إلزامية الشراء في صيف 2021 بينما يوفنتوس لا يرغب في وجود بند يجبره على الشراء.

التخطيط لإعادة مويس لا يعني توقف مفاوضات ضم إدين دجيكو من روما، إذ يرغب المدرب أندريا بيرلو في التعاقد مع الثنائي.

يوفنتوس يجهز عرضاً لضم كييزا

ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس سيقدم ظهيره الأيسر لوكا بيليجريني بالإضافة لمبلغ مالي من أجل ضم فيديريكو كييزا من فيورنتينا.

اللاعب أكد رئيس ناديه روكو كوميسو إمكانية بيعه في حال وصول عرض مناسب مع نفس الجريدة، مما فتح الباب للشائعات عن رحيله.

وقالت الجريدة إن يوفنتوس يعرض بطاقة بيليجريني و20 مليون يورو، ولكن فيورنتينا يريد 40 مليوناً والظهير الأيسر.

باريس يعرض صفقة تبادلية

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن بي إس جي عرض على يوفنتوس يوليان دراكسلر من أجل الحصول على ماتيا دي تشيليو.

الأخير كان على أعتاب روما ولكن رفض ريك كارسدورب الرحيل إلى جنوى أوقف الصفقة، ليعود هدفاً للنادي الباريسي بعد إصابة خوان بيرنات على مستوى الركبة.

أورسوليني يغلق باب يوفنتوس

أكد ريكاردو أورسوليني، نجم بولونيا، أنه مستمر مع ناديه الحالي، وذلك في تصريحات مع "لاجازيتا" بعد أن ربطته التقارير بيوفنتوس.

وقال الإيطالي الشاب إنه مستمر ولن يتأثر بالشائعات بخصوص السيدة العجوز، والتي أكد أنها لن تؤثر على تركيزه واستعداداته للموسم المقبل.