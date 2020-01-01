أخبار يوفنتوس اليوم | رونالدو قد يرحل إلى باريس، ومطالب بيرلو في سوق الانتقالات

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موقف كريستيانو رونالدو من الرحيل، وطلبات أندريا بيرلو في سوق الانتقالات ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020.

باريس سان جيرمان يفتح الباب لضم رونالدو

كشف ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أنّ الباب مفتوح للتعاقد مع كريستيانو رونالدو من يوفنتوس.

وأشار إلى أنّه لو قرر صاروخ ماديرا الرحيل عن البيانكونيري فهناك عدد قليل من الفرق التي تستطيع التعاقد معه من بينها باريس سان جيرمان.

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الكشف عن مطالب بيرلو في سوق الانتقالات

بحسب "لاجازيتا" فإنّ بيرلو يرغب في التعاقد مع صفقتين في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ويود المدرب الإيطالي جلب إدين دجيكو من روما بجانب مانويل لوكاتيلي من ساسوولو، إلا أنّ الأخير قد يكلف 40 مليون يورو وهو مبلغ كبير بالنسبة ليوفنتوس.

موراتا: لا أرغب في الاعتزال مع يوفنتوس

أكد ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس، أنّ أفضل فتراته كانت مع أتلتيكو مدريد متمنيًا فوز روخي بلانكوس بالدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

وأشار إلى أنّه يرغب في إنهاء مسيرته الكروية مع فريق خيتافي لأنّ بفضل هذا النادي وصل إلى ما وصل إليه في كرة القدم.

أنشيلوتي: رونالدو وإبراهيموفيتش خالدان

وصف كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وزلاتان إبراهيموفيتش، هداف ميلان، أنّهما خالدان وقادران على اللعب لفترة طويلة في الدوري الإيطالي.

وأوضح أنّه توقع انتهاء مسيرة زلاتان بعد السفر لأمريكا لكن اللاعب عاد وتألق رفقة ميلان، موضحًا أنّ قدرة رونالدو على التسجيل رغم كبر سنه أمر ليس سهلًا.