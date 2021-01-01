أخبار يوفنتوس اليوم | رونالدو حتى الأربعين ومصير المعارين

ما جديد حامل لقب السكوديتو؟

عيد ميلاد كريستيانو رونالدو ومصير لاعبي الفريق المعارين ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 5 فبراير 2021.

المعد البدني السابق له: رونالدو يمكنه اللعب حتى الأربعين

احتفت الصحف الرياضية ببلوغ كريستيانو رونالدو العام السادس والثلاثين، وخصصت "توتوسبورت" صفحتها الأولى للأمر.

الجريدة الصادرة في تورينو تحدثت مع المعد البدني السابق للبرتغالي في ريال مدريد، والذي أشاد باللاعب وقال إنه قادر على الاستمرار في الملاعب حتى الأربعين.

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يوفنتوس يقرر مصير المعارين

ناقشت "كورييري دي تورينو" مصير الثنائي المعار وستون مكيني وألفارو موراتا وخطط يوفنتوس لشراء اللاعبين.

الأمريكي قالت الجريدة إن عملية الشراء إجبارية بسبب البنود في الاتفاق مع شالكه، بينما بخصوص المهاجم فيوفي يتجه نحو تمديد الإعارة لموسم إضافي.

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تغيير في الوسط أمام روما

أوضحت "كورييري" أن أندريا بيرلو سيستعين بأدريان رابيو في خط الوسط أمام روما لتعويض غياب رودريجو بينتانكور للإيقاف.

وأفاد التقرير بأن ثنائية ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني ستعود في قلب الدفاع، بينما سيعود أرتور ميلو أيضاً أساسياً ومعه فيديريكو كييزا.