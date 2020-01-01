أخبار يوفنتوس اليوم | رونالدو المدمر ومحاولة خطف دوناروما

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم التاسع من سبتمبر 2020.

انفجار رونالدو مع البرتغال وتصريحاته المدوية ومحاولة خطف جيانلويجي دوناروما نجم ميلان ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم التاسع من سبتمبر 2020.

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تفاهم بين برشلونة ويوفنتوس على صفقة لويس سواريز وساعات تفصل الحسم

تقارير صحفية إسبانية تؤكد وجود تفاهم بين برشلونة ويوفنتوس على صفقة رحيل لويس سواريز للنادي الإيطالي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم من سبورت عن وجود تفاهم واضح بين نادي برشلونة ونظيره يوفنتوس على رحيل الأوروجوياني لويس سواريز للدوري الإيطالي في الأيام المقبلة.

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وحسب تانكريدي بالميري، فإن إجمالي صفقة سواريز مع الإضافات سيكون 13 مليون يورو مع تقاضي اللاعب لعشرة ملايين كأجر سنوي.

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هيجواين يحصل على جزء من عقده قبل الرحيل

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين سيحصل على جزء من قيمة عقده الحالي مع الفريق قبل الرحيل بشكل رسمي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، ومن المنتظر أن يتم فسخ تعاقد اللاعب على أن ينتقل لصفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي بشكل مجاني بداية من الموسم الجديد.

يوفنتوس متمسك بديبالا

نادي يوفنتوس قرر التمسك بلاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا خلال الفترة المقبلة ورفض أي عروض يتم تقديمها له.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن النادي سيحاول تجديد عقد اللاعب بأي وسيلة في الأيام المقبلة.

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ساري يكلف يوفنتوس 9 مليون يورو والمدرب يرد

أوضحت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن نادي يوفنتوس سيقوم بدفع مبلغ إجمالي يقدر بتسعة ملايين يورو للمدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري لفسخ عقده.

جاء هذا بعدما أكد المدرب للإدارة أن الفريق الذي يملكه يوفنتوس في الوقت الحالي به الكثير من المشاكل التي في حاجة للإصلاح أولًا قبل أي اتفاق مع مدرب جديد.

دوناروما صفقة الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس قد اتفق مع مينو رايولا وكيل الحارس جيانلويجي دوناروما من أجل ضمه في الصيف القادم.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "سبورت إيطاليا"، والتي أكدت أن اللاعب سيحصل على عشرة ملايين يورو كراتب سنوي، ويحصل رايولا على 15 مليون يورو عمولة.