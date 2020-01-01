أخبار يوفنتوس اليوم | رفض معذب إنتر وأليجري يتحدث

ما هو جديد السيدة العجوز؟

الاستعدادات لمباراة ميلان، وحديث ماسيمليانو أليجري، مدرب الفريق السابق، ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 6 يوليو 2020.

أليجري: يوفنتوس سيستمر في الفوز لسنوات

أشاد ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق، بخطط إدارة البيانكونيري، وذلك في حديثه مع صحيفة "ماركا" الإسبانية.

المدرب الإيطالي أكد أن الفريق بُني لتحقيق الانتصارات وأنه سيستمر في ذلك لأعوام مقبلة، رافضاً الاتهامات بأن الفريق لا يظهر بشكل طيب أوروبياً.

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واستشهد أليجري ببلوغ الفريق نهائي الأبطال في مناسبتين معه للتأكيد على تألقه أوروبياً، كما خص كريستيانو رونالدو بالمديح بسبب القفزة النوعية التي حققها لفريقه.

تغييرات أمام ميلان

أوضحت "كورييري" أن دانييلي روجاني، مدافع يوفنتوس، سيحصل على الفرصة للمشاركة أساسياً في قمة ميلان الثلاثاء بعد إيقاف ماتايس دي ليخت.

المدافع الإيطالي لم يلعب أي من اللقاءات الستة بالدوري ولكن سيحظى بالمشاركة أخيراً، بينما في الهجوم يتوقع مشاركة جونزالو هيجواين بدلاً من الموقوف أيضاً باولو ديبالا.

يوفنتوس يرفض معذب إنتر

كشفت "لاجازيتا" أن يوفنتوس سبق له رفض موسى جوارا، اللاعب الجامبي الشاب لبولونيا، والذي شارك وسجل في مرمى الغريم إنتر بالأمس.

اللاعب تم عرضه على يوفنتوس وإنتر الموسم الماضي قبل انضمامه إلى بولونيا من كييفو، ولكن الثنائي رفضا ضمه.