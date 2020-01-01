أخبار يوفنتوس اليوم | رفض عرض برشلونة ومنافسة على موهبة الدوري الإنجليزي

ما هو جديد البيانكونيري؟

رفض عرض برشلونة والمنافسة القوية على ضم موهبة تشيلسي يتصدران أبرز أخبار يوفنتوس اليوم 20 مايو 2020.

منافسة على موهبة تشيلسي

حسب مصادر جول، فإن تشيلسي أصبح قريبًا من خسارة موهبة صامويل إلينج جونيور الصيف المقبل رغم محاولات البلوز لمنح اللاعب عقده الاحترافي الأول.

يوفنتوس هو أكثر الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب مع منافسة من باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وأياكس وشالكه.

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رفض عرض برشلونة

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس رفض عرضًا من برشلونة بقيمة 75 مليون يورو للحصول على خدمات مدافعه الشاب ماتياس دي ليخت.

دي ليخت الذي كان مرشحًا للانضمام لبرشلونة العام الماضي قبل أن يفضل يوفنتوس في النهاية وجد راحته أخيرًا في تورينو مع صديقته ولا ينوي الرحيل عن صفوف البيانكونيري في الوقت الحالي.

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ديبالا مستمر

أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن يوفنتوس قريب من تجديد عقد لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا حتى صيف عام 2025.

اللاعب الذي ينتهي عقده الآن بحلول صيف عام 2022 سيرتفع راتبه من 7.5 مليون يورو إلى ما يقارب الـ10 مليون سنويًا.

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مهاجم جديد في الطريق

بحسب ما أوضحت صحيفة "تايمز" فنادي يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات اللاعب راؤول خيمينيز نجم فريق وولفرهامبتون الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

الصحيفة أكدت أن النادي يواجه منافسة شرسة على خدمات اللاعب، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد به بسبب مستوياته الرائعة رفقة الفريق الإنجليزي.

أربعة لاعبين في الطريق للرحيل

بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" فنادي يوفنتوس قد حدد أربعة أسماء للرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل بعدما رأى ماوريسيو ساري المدير الفني أن وجودهم غير مفيد.

وبجوار ميراليم بيانيتش المطلوب في صفوف برشلونة، هناك سامي خضيرة ودوجلاس كوستا، وجونزالو هيجواين أيضًا.

مينو رايولا يكشف رفض هالاند ليوفنتوس

كشف وكيل أعمال اللاعب النرويجي إرلينج هالاند، مينو رايولا عن رفض الأخير لعرض من نادي يوفنتوس في يناير الماضي وتفضيله الانضمام لبوروسيا دورتموند.

وبحسب ما أوضح رايولا فاللاعب رفض ذلك العرض بسبب رغبة النادي الإيطالي في استخدام اللاعب الشاب في فريق الرديف.

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رابيو إلى البريميرليج

حسب كورييري ديلو سبورت، فإن مستقبل أدريان رابيو، متوسط ميدان الفريق، يبدو بعيداً عن تورينو، وأن والدته ووكيلته فيرونيك تعمل على نقله في الصيف المقبل.

ليكيب الفرنسية أشارت إلى رغبة بكيرة من إيفرتون في التعاقد مع اللاعب الذي يراه كارلو أنشيلوتي أحد أهم الصفقات المحتملة لإيصال الفريق لدوري أبطال أوروبا.

صحيفة تليجراف الإنجليزية أكدت وجود منافسة من نيوكاسل وآرسنال للحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي.

رونالدو يقترب من العودة

بعد اقتراب نهاية فترة تواجده في العزل الصحي، يترقب الجميع عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو لتدريبات يوفنتوس.

الحكومة الإيطالية سمحت للأندية ببداية التدريبات الجماعية بدايةً من الغد وسيتواجد صاروخ ماديرا في تدريبات يوفنتوس في اليوم التالي مباشرةً.

محاولة جديدة مع بوجبا

أكدت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن يوفنتوس سيعود من جديد لمحاولة ضم بول بوجبا مقدمًا الثنائي أرون رامسي وأدريان رابيو كجزء من الصفقة.

الصحيفة أشارت إلى أن دفع مبلغ 150 مليون يورو المطلوب من مانشستر يونايتد سيكون صعبًا للغاية على أي نادٍ وأن البيانكونيري سيلجأ لتبادل اللاعبين لتسهيل الصفقة.