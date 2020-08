أخبار يوفنتوس اليوم | رحلة البحث عن الأموال وتسريب القميص الثالث

تحركات الإدارة لبيع مجموعة من اللاعبين لتوفير سيولة مادية، وتسريب القميص الثالث ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 20 أغسطس 2020.

كشفت مصادر مقربة لجول أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، متواجد حالياً في لندن من أجل محاولة تسويق عدداً من لاعبي الفريق.

القائمة تضم دوجلاس كوستا الذي ارتبط بمانشستر يونايتد، ومثله آرون رامسي، وهناك أيضاً سامي خضيرة، دانييلي روجاني، ماتيا دي تشيليو، وفيديريكو بيرنارديسكي، وأخيراً جونزالو هيجواين.

وسيعرض باراتيتشي اللاعبين على عدد من الأندية الإنجليزية من أجل توفير سيولة مادية تساعده على دعم صفوفه باللاعبين المطلوبين من أندريا بيرلو.

نفس المصادر أوضحت أن يوفنتوس قد ينفتح على فرضية بيع أليكس ساندرو في حال وصول عروض ضخمة للظهير الأعسر البرازيلي.

اللاعب ليس ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للمغادرة، ولكن قيمته المرتفعة قد تشجع يوفنتوس لبيعه حال تلقيه مبلغاً كبيراً في المقابل.

ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس يعمل على التخلص من جونزالو هيجواين من أجل فتح المجال لضم أحد الثنائي راؤول خيمينز من وولفرهامبتون، أو أليكساندر لاكازيت، لاعب آرسنال.

وأضافت عدة مصادر أن الأرجنتيني يريد استكمال عقده مع البيانكونيري ويرفض المغادرة، مما يضع ناديه في مأزق بسبب راتبه المرتفع.

أوضحت "لاجازيتا" أن مانويل لوكاتيلي، لاعب ساسوولو، يفضل الاستمرار مع ناديه الحالي عن الانتقال إلى يوفنتوس رغم إعجاب أندريا بيرلو بإمكانياته.

اللاعب الشاب يحظى باهتمام من أتلتيكو مدريد وفيورنتينا كذلك، ولكنه يريد البقاء مع النيروفيردي للعب أساسياً والحفاظ على فرصه للعب أمم أوروبا المقبلة مع إيطاليا.

انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعية لقميص يوفنتوس الثالث الذي سيستخدمه الفريق الموسم المقبل بالمباريات.

وسيكون القميص برتقالياً مع تداخل الألوان السوداء، ولكن دون أي تأكيدات رسمية حتى الآن حول موعد إعلانه ومدى صحة التسريب.

