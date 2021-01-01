أخبار يوفنتوس اليوم | خط وسط ناري ومنافسة مع برشلونة

أهم أخبار يوفنتوس اليوم 19 يناير 2021

بناء وسط ملعب قوي ومنافسة مع برشلونة ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم 19 يناير 2021.

خطة بناء وسط الملعب

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن يوفنتوس يسعى لبناء خط وسط أقوى خلال سوق الانتقالات القادم في الصيف، وفابيو باراتيتشي المدير الرياضي بدأ يحدد أهدافه بالفعل.

الهدف الأول ليوفنتوس هو بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد والذي ينتهي تعاقده في 2022 وإن كان تحسن مستواه في الفترة الأخيرة والحالة التي يعيشها الشياطين الحُمر قد تجعل الصفقة صعبة.

المزيد من الفرق

بديل بوجبا سيكون مانويل لوكاتيلي لاعب وسط ساسولو الشاب وسط منافسة من مانشستر سيتي مع مراقبة الثنائي حسام عوار من ليون ورودريجو دي باول من أودينيزي.

لا يتوقع يوفنتوس أن يكون سعر أيا من هؤلاء اللاعبين قليلًا في ظل جودتهم العالية ووجود منافسة من أكثر من نادي آخر وعدم رغبة أنديتهم في التخلي عنهم.

ديباي يتحدث عن مستقبله

تحدث ممفيس ديباي جناح ليون الفرنسي عن مستقبله مع انتهاء تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الحالي.

ديباي قال في تصريحات لتوتو سبورت: "أعلم أنا وحسام عوار أننا نلعب في نادي كبير ولكننا نرغب في اللعب لواحد من أفضل ثلاثة أندية في العالم. وقتها ستجد مستوى عوار أفضل بـ10 مرات وكذلك أنا".

يُذكر أن اللاعب كان قريبًا من الانضمام لبرشلونة الصيف الماضي وما زال ضمن أبرز أهداف الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني.

منافسة مع توتنهام

حسب ذا أثليتك، فإن توتنهام ويوفنتوس أظهرا اهتمامًا بضم نيوكلاس جونزاليس لاعب شتوتجارت الألماني.

ديفيد أورنستن أشار لأن الاهتمام ما زال في مرحلة مبكرة مع سعي الناديين لمتابعة اللاعب لفترة أطول.

ابن الـ22 عامًا شارك في 10 مباريات هذا الموسم سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفين.

التمسك بالأمل بضم جيرو

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أكدت أن يوفنتوس لم يستسلم في مساعيه من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو لاعب تشيلسي.

أندريا بيرلو يريد تدعيم فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ويعتبر الفرنسي هو اللاعب الأنسب في الوقت الحالي، رغم تمسك البلوز الكبير بالحفاظ عليه حتى نهاية عقده.

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