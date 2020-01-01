أخبار يوفنتوس اليوم | خسائر ضخمة وإعادة نابولي

ما هو جديد السيدة العجوز؟

الكشف عن ميزانية الموسم الماضي وتأكيد فابيو باراتيتشي في منصبه مديراً رياضياً ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 15 أكتوبر 2020.

الكشف عن ميزانية الموسم الماضي بخسائر ضخمة

كشف يوفنتوس عن ميزانيته عن موسم 2019-2020 والخسائر الضخمة التي تكبدها بسبب توقف النشاط الكروي على إثر جائحة كورونا.

يوفنتوس أوضح أنه خسائره بلغت 89.7 مليون يورو عن الموسم الفائت، مقارنة بخسائر بلغت 39.9 مليون يورو.

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شيروبين المدير الرياضي وباراتيتشي مدير فريق الكرة

أعلن يوفنتوس أن فابيو باراتيتشي تم تأكيد استمراره عكس التقارير التي أُشيعت حول رحيله، ولكن سيتولى إدارة الفريق الأول بأكمله.

وسيتولى فيديريكو شيروبيني مسؤولية الإدارة الرياضية مع الاتصال المباشر مع باراتيتشي.

أنييلي: ليس ليوفنتوس علاقة بقضية سواريز

أكد أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، أن ليس لناديه أي علاقة بقضية تزوير امتحان اللغة الإيطالية الخاص بلويس سواريز.

وذكر أنييلي على هامش الجمعية العمومية أن اللاعب هو من قرر الحصول على الامتحان رغم أن النادي أخبره بأنه قد لا يضمه بنهاية المطاف.

أزمة في خط الوسط

جاء إصابة وستكون مكيني بفيروس كورونا وتعرض آرون رامسي لإصابة مع ويلز لتضع أندريا بيرلو في مأزق قبل عودة المباريات.

ويلعب يوفنتوس السبت أمام كروتوني، ثم يواجه دينامو كييف منتصف الأسبوع لحساب دوري أبطال أوروبا، وفي ظل غياب الثنائي سيكون بيرلو أمام حلول قليلة بوسط الميدان.

مصير مفتوح للقاء نابولي

رغم الحكم النهائي ورفض الاستئناف عليه من قبل الاتحاد الإيطالي، ذكرت "سبورت إيطاليا" عبر تطبيقها صباح اليوم أن المباراة تتجه للإعادة.

وأضاف التقرير أن عدم تواجد يوفنتوس ضمن أطراف القضية يعطي نابولي قانونياً فرصة من أجل قبول استئنافه وإعادة لعب المباراة وعدم خصم النقطة منه بحسب الحكم الصادر.