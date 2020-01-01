أخبار يوفنتوس اليوم | حملة للتخلص من رونالدو وديبالا

ما هو جديد البيانكونيري؟

الحديث عن سعي يوفنتوس للتخلص من الثنائي باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 12 أغسطس 2020.

يوفنتوس يسعى للتخلص من رونالدو

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ورونالدو نفسه يبحث فرضية الرحيل

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ماتويدي رسمياً إلى إنتر ميامي

أعلن إنتر ميامي الأمريكي انضمام لاعب يوفنتوس بليز ماتويدي بشكل رسمي صباح اليوم الخميس.

اللاعب رحل مجاناً عن صفوف السيدة العجوز بعد ثلاثة مواسم في صفوفه، لينضم لصفوف نادي ديفيد بيكهام الجديد العهد.

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هيجواين في الطريق للمغادرة ومفاضلة بين البدائل

"لاجازيتا" أوضحت أن جونزالو هيجواين سيكون هو ثاني المغادرين بعد بليز ماتويدي، وأن العمل جاري للتعاقد مع بديله.

وتشير الصحيفة إلى أن المفاضلة حالياً بين الثنائي إيدين دجيكو من روما، أو الهدف الأساسي للفريق أركاديوش ميليك، لاعب نابولي.

مصادر جول أكدت المعلومة، وذكرت أيضاً أن سامي خضيرة هو الآخر في طريقه للمغادرة هذا الصيف.

ديبالا معروض للبيع

أكدت "لاجازيتا" أيضاً صحة التقارير التي تتحدث عن سعي السيدة العجوز لبيع باولو ديبالا الصيف الجاري رغم تألقه وتتويجه أفضل لاعب في إيطاليا عن المنصرم.

الصحيفة ذكرت أن الأرجنتيني إذا تم بيعه سيأتي بربح مادي كبير لخزائن النادي، مما يشجع الإدارة على فكرة عدم تمديد عقده وبيعه هذا الصيف.

"ميدياست" من جانبها أضافت أن أحد الثنائي رونالدو أو ديبالا سيتم التضحية به هذا الميركاتو من أجل تحقيق موازنة إيجابية.

يوفنتوس يستقر على مساعد بيرلو

كشفت "سيكولو" أن أوريليو أندريازولي سيفسخ عقده الجاري مع جنوى في الأيام المقبلة من أجل الانضمام للجهاز الفني لأندريا بيرلو.

وأضاف التقرير أن مدرب روما السابق، بالإضافة إلى روبرتو بارونيو، لاعب لاتسيو الأسبق، سيكونان ضمن الطاقم الخاص بالسيدة العجوز العام القادم.