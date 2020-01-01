أخبار يوفنتوس اليوم | حسم صفقة كييزا وغياب رامسي عن ويلز بسبب كورونا

ما هو جديد البيانكونيري؟

ازدحام في نهاية سوق الانتقالات وغياب رامسي عن ويلز بسبب كورونا ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 4 أكتوبر 2020.

حسم صفقة كييزا

حسب سكاي سبورت، فإن يوفنتوس حسم صفقة فريدريكو كييزا لمصلحته قادمًا من فيورنتينا في اليوم الأخير لسوق الانتقالات.

كييزا سينتقل معارًا مقابل 2 مليون يورو في العام الأول و 8 في العام الثاني وإلزامية شراء مقابل 40 مليون يورو.

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دوجلاس كوستا يعود لبايرن

أكدت شبكت سكاي سبورت الإيطالية عودة الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا لصفوف بايرن ميونخ من جديد في اليوم الأخير لسوق الانتقالات.

كوستا سينتقل معارًا لصفوف بايرن حتى نهاية الموسم الحالي دون أحقية أو إلزامية الشراء.

دي تشيليو إلى ليون

حسم نادي ليون انتقال ماتيا دي تشيليو لصفوفه في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

دي تشيليو سيلعب معارًا مع الفريق الفرنسي حتى نهاية الموسم الحالي دون وجود بند أحقية أو إلزامية الشراء.

مفاوضات إيمرسون

حسب مصادر جول، فإن إيمرسون بالميري ما زال يرغب في الرحيل عن صفوف تشيلسي في اليوم الأخير للميركاتو.

يتقدم يوفنتوس على إنتر في سباق الحصول على اللاعب مع رغبة البيانكونيري في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بينما يرغب تشيلسي في البيع بشكل نهائي.

رامسي يغيب عن مباراة ويلز وإنجلترا بسبب كورونا

أكد الاتحاد الويلزي غياب أرون رامسي لاعب وسط يوفنتوس عن مواجهة إنجلترا بسبب وجوده في العزل الصحي بعد اكتشاف إصابتين بالفيروس داخل صفوف البيانكونيري.

ويأمل ريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز أن يكون رامسي جاهزًا لمواجهتي بلغاريا وإيرلندا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية بعد ذلك.