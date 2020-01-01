أخبار يوفنتوس اليوم | جديد التفاوض مع ديبالا وتعليق رونالدو على التشكيل التاريخي

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ 15 من ديسمبر 2020.

جديد التفاوض مع باولو ديبالا لتجديد تعاقده وتعليق رونالدو على تواجده في التشكيل التاريخي لفرانس فوتبول ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ 15 من ديسمبر 2020.

رونالدو يعلق على اختياره في التشكيل التاريخي لفرانس فوتبول

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جديد اتفاوض مع ديبالا

حسب مصادر جول، فإن مفاوضات يوفنتوس مع باولو ديبالا لتجديد تعاقده متوقفة في الفترة الحالية.

يوفنتوس قدم للاعب عرضًا من أجل التجديد والموفاوضات توقفت بعد ذلك، وكيل ديبالا مستعد للتفاوض مع يوقنتوس لإيجاد حل.

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التشكيل المتوقع لمباراة أتلانتا

حسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فإن شراكة متوقعة بين رونالدو في ديبالا ستتواجد في خط هجوم يوفنتوس أمام أتلانتا.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي

تشيزني

دي ليخت، بونوتشي، ساندرو

كوادرادو، مكيني، بينتانكور، أرتور، كولوسوفسكي

ديبالا، رونالدو

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أنيلي أفضل رئيس نادي أوروبي

حصل أندريا أنيلي على جائزة أفضل رئيس نادي أوروبي مساء اليوم الإثنين في حفل صحيفة "توتو سبورت".

جاء هذا الحفل في ظل الاحتفال بجائزة أفضل لاعب شاب "الفتى الذهبي"، والتي حصل عليها إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

أنيلي: ديبالا ليس ضمن أفضل خمسة لاعبين في أوروبا

كشف أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس أن فريقه بدأ التفاوض مع باولو ديبالا من أجل تجديد عقده في الفترة المقبلة.

وقال أنيلي: "أرسلنا له العرض الخاص بنا وفي انتظار موقفه، هو ليس ضمن أفضل خمس لاعبين في أوروبا بالوقت الحالي، ويعلم ذلك جيدًا".