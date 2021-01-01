أخبار يوفنتوس اليوم | جدل رونالدو ومفاوضات مكيني

ما هو جديد البيانكونيري؟

الجدل المثار بسبب رحلة كريستيانو رونالدو ومفاوضات ضم وستون مكيني نهائياً ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 29 يناير 2021.

رحلة رونالدو للتزلج تثير الجدل

أثارت رحلة كريستيانو رونالدو للتزلج مع صديقته جورجينا رودريجيز والتحقيق من قبل الشرطة في الأمر بسبب خرق بروتوكول كورونا العديد من الجدل. المزيد من هنا.

والدة رونالدو تكشف أسراراً عن حميته الغذائية

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مفاوضات مبكرة لضم مكيني نهائياً

كشف "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس يريد التبكير من مفاوضاته لضم وستون مكيني نهائياً من شالكه ولن ينتظر البنود الموضوعة.

اللاعب يلعب على سبيل الإعارة من النادي الألماني، وسيتحول الانتقال إلى نهائي إذا لعب 60 بالمائة من مبارياته أو أنهى يوفنتوس في المراكز الأربعة الأولى بالدوري.

أوديرو: بيرلو كان يعذبني في تدريبات يوفنتوس

تحدث إيميل أوديرو، حارس سامبدوريا مع "سكاي" عن تجربته في يوفنتوس والتدرب مع الكبار مثل جيانلويجي بوفون وأندريا بيرلو.

ووصف أوديرو التدرب مع بيرلو على الركلات الحرة بالعذاب مهما حاول التصدي لها، وكيف استفاد من وجود بوفون الذي وصفه بالشخصية الخاصة داخل وخارج الميدان.

وتمنى الحارس أن يتمكن فريقه ولو من انتزاع نقطة من لقاء الفريقين السبت لحساب السيري آ.

يوفنتوس يضم مهاجم مارسيليا

أعلن يوفنتوس عن انضمام لاعب مارسيليا الشاب مارلي أكي، من مواليد 2001 ويلعب في الهجوم.

وفي المقابل، ذهب فرانكو تونجيا في الاتجاه المقابل، في صفقة تم تقدير قيمة اللاعبين فيها في حدود ثمانية مليون يورو.