أخبار يوفنتوس اليوم | جائزة رونالدو وعرض باريس الضخم لديبالا

ما هي آخر أنباء يوفنتوس لليوم الأحد الموافق الـ 27 من ديسمبر 2020؟

رغبة الفريق في ضم يوفنتوس وجائزة رونالدو وعرض باريس سان جيرمان لضم ديبالا ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الأحد الموافق الـ 27 من ديسمبر 2020.

يوفنتوس يريد أوزيل في صفوفه

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب الألماني مسعود أوزيل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن النادي سيحاول ضم نجم آرسنال في أسرع وقت ممكن.

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عرض باريس سان جيرمان لضم ديبالا

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لا يزال مهتمًا بالحصول على خدمات النجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن الفريق مستعد لتقديم مبلغ 60 مليون يورو لضم اللاعب.

رونالدو لاعب القرن الجديد من جلوب سوكر

كشفت صحيفة "توتو سبورت" عن فوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس بجائزة لاعب القرن المقدمة من مجلس دبي الرياضي.

جاء هذا عقب تصويت شهد مشاركة الكثير من الجماهير حول العالم، وسيستلم اللاعب الجائزة ويتم تكريمه مساء اليوم الأحد.

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لاعب تشيلسي مطلوب في يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن اهتمام نادي يوفنتوس بالحصول على خدمات اللاعب أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "بيلد"، والتي أكدت أن ميلان وتوتنهام وبوروسيا دورتموند ولايبزيج أيضًا يسعون لضمه.