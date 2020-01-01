أخبار يوفنتوس اليوم | تعافي أرتور ومتابعة مهاجم جديد

ما هو جديد البيانكونيري؟

بحث الفريق عن رأس حربة وتعافي أرتور ميلو من الإصابة ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 26 ديسمبر 2020.

تعافي أرتور

أوضح "توتو ميركاتو" أن أرتور ميلو قد تعافى من إصابته التي تعرض لها أمام أتالانتا وأصبح جاهزاً للمشاركة.

وقال التقرير إن اللاعب جلس احتياطياً في اللقاء الأخير أمام فيورنتينا رغم عدم اكتمال جاهزيته، ولكن سيعود جاهزاً بعد الأعياد للمشاركة في اللقاءات.

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يوفنتوس يتابع مهاجم كروتوني

"توتو يوفي" كشف أن يوفنتوس يتابع البرازيلي جونيور ميسياس، مهاجم كروتوني المتألق الموسم الحالي.

البرازيلي صاحب التسعة وعشرين عاماً سجل خمسة أهداف حتى الآن ويقدم مستويات لفتت أنظار العديد من المتابعين في إيطاليا.

صفقة تبادلية محتملة مع مانشستر سيتي.

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يوفي يفكر في ألابا بيناير

أوضح "توتو ميركاتو" أن يوفنتوس قد يتحرك مباشرة في يناير للتعاقد مع دافيد ألابا من صفوف بايرن ميونخ.

اللاعب الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم لن يستمر في ألمانيا، وبحسب التقرير يعرض يوفنتوس لاعبه المُعار في بايرن دوجلاس كوستا لإتمام الصفقة.

روديجر حل لدعم الدفاع

تحدثت "ميدياست" عن وجود اهتمام من قبل يوفنتوس بمدافع تشيلسي أنطونيو روديجر من أجل دعم الخط الخلفي في يناير.

لاعب روما السابق لا يدخل في حسابات فرانك لامبارد الأساسية، وأشار التقرير إلى اهتمام ميلان أيضاً بخدماته.

عودة اهتمام باريس بديبالا

"كالتشيو ميركاتو" ذكر أن تعيين ماوريسيو بوتشيتينو مدرباً في بي إس جي خلفاً لتوماس توخيل قد يعيد اهتمام النادي الفرنسي بباولو ديبالا.

التقرير أوضح أن يوفي قد لا يمانع بيع لاعبه ولكن سيطلب 90 مليون يورو.