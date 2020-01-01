أخبار يوفنتوس اليوم | تضارب الأنباء حول مستقبل ديبالا وتضحية كبيرة للتعاقد مع لاكازيت

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الموافق الـ11 من أغسطس 2020.

محاولات قوية للتعاقد مع أليكساندر لاكازيت وتضارب الأنباء حول مستقبل باولو ديبالا ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ12 من أغسطس 2020.

تضارب الأنباء حول مستقبل ديبالا

تضاربت الأنباء في الصحافة الإيطالية حول مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا مع يوفنتوس الموسم المقبل بعد الأزمة المالية الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

توتو سبورت أكدت أن المفاوضات توقفت بين ديبالا والنادي بعد طلبه لراتب يصل إلى 15 مليون يورو بينما تعرض إدارة البيانكونيري 8 ملايين فقط.

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لاجازيتا ديلو سبورت أشارت لأن يوفنتوس يعاني من أزمة مالية بعد أحداث كورونا الأخيرة وقد يستمع إلى العروض المقدمة لديبالا شرط أن تكون أكبر من 90 مليون يورو.

على الجانب الآخر أكد فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت أن يوفنتوس لا ينوي التخلي عن ديبالا إطلاقًا في الفترة الحالية بعد تعيين المدرب الجديد أندريا بيرلو.

يوفنتوس يعرض أربعة لاعبين على أرسنال للتعاقد مع لاكازيت

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن يوفنتوس عرض على أرسنال أربعة لاعبين للاختيار بينهم مقابل التعاقد مع أليكساندر لاكازيت مهاجم الفريق.

فريدريكو بيرنارديسكي ودوجلاس كوستا هما البداية ولكن أرسنال لن يفكر في ضم أحدهما إلا في حال فشل التعاقد مع البرازيلي ويليان.

ثنائي الدفاع دانيلي روجاني وكريستيان روميرو سيكونا ضمن الخيارات التي يعرضها يوفنتوس على أرسنال.

3 لاعبين فقط في يوفنتوس سيتقاضون راتبًا أقل من بيرلو



كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن الراتب الذي سيحصل عليه أندريا بيرلو المدير الفني الجديد لنادي يوفنتوس في تجربته الأولى.



وكان بيرلو قد تولى منصب المدير الفني للسيدة العجوز مساء أول أمس خلفًا لماوريتسيو ساري عقب خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا.

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برشلونة يعاقب أرتور

قرر برشلونة تجميد لاعبه الدولي البرازيلي أرتور ميلو بسبب ما قام به من تمرد ورفض للمشاركة في التدريبات استعدادًا لمباريات دوري الأبطال.



وكان برشلونة قد أتمم اتفاقه مع يوفنتوس على استبدال أرتور بميراليم بيانيتش بدايةً من الموسم المقبل مع دفع البيانكونيري لـ10 ملايين يورو إضافية.



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لم الشمل مع موراتا

حسب سبورت إيطاليا، فإن بيرلو يفكر في لم الشمل مع زميله السابق ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد الحالي.

لا يمانع موراتا العودة لإيطاليا خصوصً مع الذكريات الجيدة له هناك مغ البيانكونيري وارتياح عائلته للتواجد هناك وفي حال وجود التعديم المنتظر لهجوم أتليتكو فإنهم سيوافقون على السماح له بالرحيل إذا وصل عرض مناسب.

أتليتكو كان قد دقع 58.مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ألفارو موراتا بشكل نهائي من تشيلسي.

رامسي إلى أين؟

بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، انتشرت عديد التقارير الصحفية الخاصة برحيل الويلزي أرون رامسي الصيف الحالي عن صفوف يوفنتوس.

لاجازيتا ديلو سبورت أكدت رغبة يوفنتوس في إقحام رامسي في صفقة تبادلية مع جورجينو لاعب تشيلسي بينما تشير صحيفتي ديلي ميل وتوتو سبورت أن مانشستر يونايتد هو الأوفر حظًا للحصول على خدمات اللاعب ولكن بعد حسم صفقة سانشو.

تقارير قد تكون غير صحيحة حال تمكن رامسي من إقناع مدربه الجديد أندريا بيرلو بمستواه والذي أكد "توتو يوفي" أنه سيعطي الفرصة للجميع قبل الحكم على الراحلين.

"بيرلو أحد أهم خبراء كرة القدم في العالم"

قال رينزو أوليفيري رئيس رابطة المدربين في إيطاليا إن أندريا بيرلو يعد واحدًا من أهم خبراء كرة القدم في العالم.

وكان بيرلو قد عُين مدربًا ليوفنتوس مساء أمس عقب ساعات قليلة من إقالة ماوريتسيو ساري من تدريب السيدة العجوز.

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"ضم بوجبا ضرورة"

لوكا توني رفيق أندريا بيرلو في منتخب إيطاليا يرى أن انضمام بول بوجبا لصفوف يوفنتوس أصبح ضرورة بعد تولي بيرلو لتدريب الفريق.

وقال توني: "أعلم بيرلو جيدًا، سيريد أن يبدأ التطوير من منتصف الملعب، وقدوم بوجبا سيكون مثاليًا بالنسبة له، هو الخيار الأفضل".