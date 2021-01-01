أخبار يوفنتوس اليوم | تدعيمات المستقبل وضربة مزدوجة قبل مواجهة إنتر

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تدعيم المستقبل بالشباب وحديث بيرلو عن النهائيات ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 11 يناير 2020.

بيرلو: علينا أن نلعب كل المباريات كالنهائي

أشاد الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس بما قدمه فريقه خلال الفوز على ساسوولو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مشيرًا إلى أن الفريق عليه أن يقاتل في كل مباراة وكأنها نهائي بطولة.

وقال بيرلو في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "الفوز على تورينو كان نقطة تحول بالنسبة لنا لأنه أثبت أننا إذا لم نلعب بتركيز في كل مباراة سنعاني".

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وتابع مدرب يوفنتوس: "علينا أن نصر دائمًا على تقديم أفضل ما لدينا والمحاولة للدقيقة الأخيرة في كل وقت، كل مباراة بمثابة النهائي الآن".

بيرلو اختتم تصريحاته قائلًا: "كنا بطيئين في بعض الأوقات خلال المباراة ولكننا نجحنا في التماسك والوصل للهدف، بدون هذا الفوز كان سيكون انتصارنا على ميلان يوم الأربعاء بلا قيمة".

اهتمام بخمسة لاعبين شباب

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن يوفنتوس يعمل من الآن على تأمين المستقبل ويضع نصب عينه خمسة لاعبين شباب للتعاقد معهم.

الخمسة لاعبين هو عبدولاي دابو من نانت الفرنسي، دافيد دي مارينو من برو فيرتشيلي، إيمانويلي بيكورينو من كاتانيا، ماركو بركلياتشا من سبالاتو، ماوريتس كييرجارد من سالزبورج.

كل الأسماء المتواجدة على قائمة يوفنتوس أقل من 20 عامًا والهدف التدعيم للمستقبل ولكن لا يبدو أياً منهم قريب للتواجد مع الفريق يناير الحالي مع تطلعات لإيجاد أسماء جديدة الصيف المقبل.

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يوفنتوس يدخل سباق دامسجارد

"كالتشيو ميركاتو" ذكر أن يوفنتوس آخر الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب سامبدوريا الشاب ميكيل دامسجارد.

الدنماركي لاعب خط الوسط يتابعه إنتر بحسب التقارير وكذلك توتنهام، ويقدر سعره في حدود 18 مليون يورو.

روفيلا يخضع للفحص الطبي

بحسب مصادر جول، نيكولو روفيلا، لاعب جنوى، يخضع حالياً للفحص الطبي في مقر يوفنتوس تمهيداً للانضمام نهائياً.

وكما تم الإيضاح في النشرات السابقة، اللاعب سينضم ليوفنتوس ثم يعود مُعاراً من جديد إلى صفوف جنوى.