أخبار يوفنتوس اليوم | تجديد ديبالا ومحاولة يائسة للحصول على نجم الدوري الإنجليزي

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم التاسع من يونيو 2020.

تقتلااب تجديد عقد ديبالا ومحاولة الحصول على نجم الدوري الإنجليزي يتصدران أخبار يوفنتوس لليوم 10 يونيو 2020.

تجديد عقد ديبالا يقترب

حسب مصادر جول، فإن الأرجنتيني باولو ديبالا يقترب من تجديد تعاقده مع يوفنتوس وهي رغبة الطرفين.

من المتوقع أن يصل راتب اللاعب إلى 12 مليون يورو سنويا مع بدء المفاوضات بين وكيله والنادي الواثق تمامًا من تجديد عقد لاعبه الأرجنتيني.

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محاولة الحصول على جورجينو

أكدت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن يوفنتوس سيعود لمحاولة الحصول على لاعب الوسط الإيطالي جورجينو وسيعرض مبادلته بالجناح البرازيلي دوجلاس كوستا.

الصحيفة أشارت لأن تشيلسي لن يقبل هذا العرض في ظل تقدم عمر كوستا الذي سيكمل عامه الثلاثين بعد ثلاثة أشهر إلى جانب اعتماد لامبارد على جورجينيو الذي جعله القائد الثاني للفريق الموسم الماضي.

ميلان ينافس روما على ماندراجورا

أكد موقع "ميلان لايف" أن الروسونيري عاد من جديد لإبداء اهتمامه برولاندو ماندراجورا الذي سيفعل يوفنتوس بند إعادة الشراء في عقده ليعود مقابل 26 مليون يورو.

ميلان الذي يرى في اللاعب مستقبل خط الوسط مع إسماعيل بن ناصر سيجد منافسة قوية من روما الذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب.

حالة واحدة تُقرب رابيو من إيفرتون

حسب جابريل ماركوتي الخبير الرياضي الإيطالي، فإن إيفرتون لن يستطيع شراء لاعب وسط يوفنتوس أدريان رابيو رغم علاقته الجيدة مع كارلو أنشيلوتي بسبب ارتفاع قيمة اللاعب وعقده الكبير مع البيانكونيري.

ماركوتي أكد ان إيفرتون سيحاول التعاقد مع رابيو على سبيل الإعارة مشيرًا لأن نسبة موافقة يوفنتوس عليها ستكون ضئيلة.

"كريستيانو رونالدو تحسن في يوفنتوس رغم البداية الصعبة"

أكد نونو جوميز، أسطورة المنتخب البرتغالي، أنّ الدوري الإيطالي أكثر صعوبة من الإسباني نظرًا للصلابة الدفاعية لعناصره وهو ما أثر سلبيًا على بدايات كريستيانو رونالدو في يوفنتوس.

وأوضح أنّ رونالدو تطور كثيرًا وفهم طرق التعامل مع المدافعين في السيري آ

كما أشار إلى أنّ الدوري الإيطالي كان الأقوى في العالم بين 2000 حتى 2005 وأنّه يبدأ خطوات جادة لاستعادة مكانته.

إغراء أرتور

حسب "RAC1" فإن يوفنتوس سيفعل أي شيء للحصول على خدمات البرازيلي أرتور لاعب برشلونة ويهدف لزيادة راتبه لثلاثة أضعاف ما يتقاضاه مع الفريق الكتالوني.

يُذكر أن برشلونة لا يمانع رحيل لاعبه في صفقة تبادلية مع ميراليم بيانيتش حسب التقارير الصحفية ولكن اللاعب ما زال متمسكًا بالبلوجرانا.

بيرنارديسكي على رادار مانشستر يونايتد

أكدت توتو سبورت، أن مانشستر يونايتد وضع فريدريكو بيرنارديسكي لاعب يوفنتوس كخيار بديل حال عدم النجاح في ضم جادون سانشو.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بيرنارديسكي للرحيل نحو البريميرليج في ظل وجود أكثر من عرض للاعب الذي تصل قيمته إلى 35 مليون يورو.

ديبالا لا يستبعد التواجد مع برشلونة

أكد الأرجنتيني باولو ديبالا على رغبته في التواجد مع يوفنتوس وتجديد تعاقده في الفترة القادمة بعد عام صعب حسب وصفه.

.ديبالا أشار في حوار مطول مع CNN إلى أن اللعب في برشلونة أمر مغري لأي لاعب وغير مستبعد في ظل وجود ليونيل ميسي ولكنه أكد أن يوفنتوس واحد من أكبر الأندية في العالم أيضًا مع وجود لاعبين مثل جانلويجي بوفون وكريستيانو رونالدو.

طالع حوار ديبالا كاملًا .. ديبالا: من الرائع اللعب مع ميسي ولكن يوفنتوس لديه رونالدو أيضًا

يوفنتوس يتفق مع مهاجم نابولي

بحسب ما أوضحت تقارير صحفية إيطالية فنادي يوفنتوس قد اتفق مع اللاعب أركاديوش ميليك نجم فريق نابولي على الانضمام لصفوفهم في الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "راي" والتي أكدت أن الاتفاق جاء على البنود الشخصية في عقد اللاعب مع يوفنتوس، وسيكون على الأخير التفاوض مع نابولي لحسم الصفقة لصالحه رسميًا.

كييزا في خطر

بحسب ما أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم فمنافس جديد قد انضم مؤخرًا لسباق الحصول على خدمات اللاعب فيدريكو كييزا نجم فيورنتينا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن ذلك النادي هو مانشستر يونايتد ، والذي يملك قدرة مالية واضحة على حسم الصفقة لنفسه.

يوفنتوس يتفوق على إنتر في سباق ماراش كومبولا

يتفوق نادي يوفنتوس في الوقت الحالي على نظيره إنتر في سباق ضم اللاعب ماراش كومبولا من صفوف نظيره هيلاس فيرونا.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "باسيوني إنتر" المقرب من النادي، والذي أكد أن إنتر لن يتراجع هو وسيحاول العودة للسباق من جديد.

وولفرهامبتون يبدأ التحرك لمدافع يوفنتوس

بحسب ما أوضحت تقارير صحفية إنجليزية فنادي وولفرهامبتون قد تحرك بالفعل من أجل ضم اللاعب دانييلي روجاني من صفوف يوفنتوس.

وبحسب ما ذكر موقع "توتو يوفي" فوولفرهامبتون قد سبقوا آرسنال في التحرك تجاه اللاعب، حيث يسعى الفريق اللندني للحصول على خدماته أيضًا.

روكو كوميسو رئيس نادي فيورنتينا لا يعارض رحيل كييزا

أكد روكو كوميسو رئيس نادي فيورنتينا أنه لا يعارض فكرة رحيل اللاعب فيديريكو كييزا عن صفوفه سواء ليوفنتوس أو إنتر .

وقال كوميسو: "عليه أن يستمر في أعلى مستويات تركيزه، لقد قلت بالفعل من قبل، لو أراد كييزا الرحيل سيكون على الفريق الذي يريده فقط أن يدفع المبلغ الذي نطلبه".