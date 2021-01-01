أخبار يوفنتوس اليوم | بيرلو يخطب ود جيرو ورونالدو القياسي

ما هو جديد السيدة العجوز؟

أجواء ما بعد الانتصار الكبير على أودينيزي ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 4 يناير 2021.

بيرلو: التعاقد مع جيرو سيكون جيداً

طالب أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، بالتعاقد مع مهاجم جديد في يناير، ورحب بفكرة انضمام أوليفييه جيرو من تشيلسي.

وقال بيرلو مع "DAZN": "جيرو سيكون جيداً، الميركاتو يبدأ غداً وناقشت الاحتماليات مع النادي، ربما نحتاج لمهاجم".

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وحول تألق باولو ديبالا: "نحتاجه ويحتاجنا، تدرب جيداً وتركته للنهاية حتى يسجل هذا الهدف، يوفنتوس هذا لم يكن النسخة الأفضل، ولكن اكتسبنا الثقة مع مرور الوقت".

صعوبة تواجد موراتا أمام ميلان

أوضح أندريا بيرلو أن مهاجمه ألفارو موراتا يعاني من شد عضلي سيبعده على الأغلب عن قمة الجولة المقبلة مع ميلان.

وقال بيرلو بعد اللقاء في تصريحاته أن حالة المهاجم الإسباني سيتم تقييمها يومياً ولكن يرى أن من الصعب أن يتواجد الأربعاء.

تفسير استمرار غياب رابيو

كشف "كالتشيو ميركاتو" أن أدريان رابيو غاب في مباراة أودينيزي من أجل تطبيق إيقافه لمباراة بسبب تراكم البطافات.

اللاعب كان يفترض أنه خضع للإيقاف في مباراة نابولي، ولكن بعد قرار المحكمة لعب اللقاء أصبح عليه أن يغيب عن مباراة.

ولم يحضر اللاعب أمام فيورنتينا، ولكن التقرير كشف أن ذلك لم يحتسب لأن اللقاء كان في نفس يوم الحكم، والإيقاف يبدأ بعد يوم من صدوره.

رونالدو يواصل أرقامه القياسية

حطم كريستيانو رونالدو بهدفيه في مرمى أودينيزي رقم بيليه في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في التاريخ بعد أن وصل إلى 758 هدفاً.

ويفصل رونالدو الآن هدف وحيد عن صاحب الصدارة جوزيف بيكان الذي يملك 759.