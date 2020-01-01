أخبار يوفنتوس اليوم | بيرلو يتحسر على دجيكو ويوضح موقف موراتا وديبالا

ما هو جديد البيانكونيري؟

مؤتمر أندريا بيرلو عشية مباراة روما الأحد وجديد الميركاتو ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 26 سبتمبر 2020.

بيرلو يتحسر على دجيكو ويوضح موقف ديبالا وموراتا من مواجهة روما

أكد أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، فشل المفاوضات من أجل ضم إدين دجيكو من روما، وحذر من خطورة البوسني قبل لقاء الفريقين بالدوري الأحد.

المدير الفني أكد على حاجة ألفارو موراتا للوقت من أجل الاندماج والتعرف على أسلوب اللعب، كما ذكر أن موقف ديبالا من التواجد بالقائمة لم يحسم بعد.

المزيد من الفرق

بيرلو أكد أن العمل قائم من أجل حسم مصير سامي خضيرة، كما أوضح أن رحيل لوكا بيليجريني إلى جنوى جاء ليعطيه فرصة أكبر من أجل التواجد في المنتخب.

بونوتشي وكيليني حاولا إقناع دجيكو

ذكرت "لا ريبوبليكا" أن ثنائي يوفنتوس جيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي عملا بقوة من أجل إقناع دجيكو بقبول عرض يوفنتوس.

البوسني كان على أعتاب البيانكونيري، ولكن فشل صفقة انضمام أركاديوش ميليك من نابولي إلى روما أوقف الصفقة بالتبعية.

الصحيفة أوضحت أن الثنائي اتصلا بالبوسني مراراً على مدار الأسبوع الفائت لإقناعه بالقدوم والانضمام ليوفنتوس.

تفاصيل جديد تدين يوفنتوس في قضية سواريز

بعد أن أعلن النائب العام إيقاف التحقيقات في القضية بسبب كثرة التسريبات، واصلت "كورييري ديلا سيرا" نشر المزيد من التفاصيل فيما يخص قضية امتحان لويس سواريز للغة الإيطالية.

آخر المحادثات المنشورة كانت بين رئيس الجامعة والممتحن لسواريز، حيث أكد الأول عن تلقيه معلومات من محامي يوفنتوس تؤكد له خضوع المزيد من اللاعبين، وخصوصاً من فريق الشباب للامتحان بالجامعة.

يوفنتوس يطلب نجم لاتسيو

ذكرت "كورييري" أن يوفنتوس تقدم بعرض من أجل التعاقد مع خواكين كوريا، نجم لاتسيو، في الميركاتو الصيفي.

اللاعب يملك شرطاً جزائياً قيمته 80 مليون يورو، ولكن يوفنتوس يعرض إعارة لمدة موسمين، مع شراء مقابل 50 مليون يورو بعدها.