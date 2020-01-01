أخبار يوفنتوس اليوم | بوفون العريس ورونالدو يفك النحس

ما هو جديد البيانكونيري؟

أجواء وتصريحات ما بعد مباراة تورينو والانتصار العريض برباعية في الديربي على الجار ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 5 يوليو 2020.

رونالدو يتحدث بعد الانتصار

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بوفون عريس الليلة

جاء تحطيم جيانلويجي بوفون رقم باولو مالديني كأكثر اللاعبين مشاركة في السيري آ ليكون محط الحديث والإشادة من الجميع بعد مباراة البارحة.

وأجمعت الصحف ووسائل الإعلام المختلفة أن "جيجي" يستحق هذا الإنجاز وأن يكون هو حاملاً للرقم القياسي، وهو ما علق عليه شخصياً عبر "إنستجرام" بأن وصفه بالعمر الكامل وليس مجرد رقم.

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ساري: تحية خاصة لبوفون

تحدث ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، في المؤتمر الصحفي للمباراة عن رقم بوفون الخاص وقال إن اللاعبين استقبلوه بالتحية والتصفيق بغرف الملابس بعد المباراة.

وأشاد المدير الفني بمستوى فريقه ولكن تحسر على الإنذارين لباولو ديبالا وماتايس دي ليخت والتي ستبعدهما عن مباراة ميلان، ولكن أكد أن فريقه يعج باللاعبين.

ساري أكد أن الإنذارات في هذا الوقت تعد طبيعية بسبب ضغط المباريات، وفسر تغيير ميراليم بيانيتش المبكر بأنه لحمايته من الإنذار والغياب في اللقاء القادم.

السكوديتو يقترب

الصحف تحدثت عن سحق الفريق لتورينو والأداء الرائع للفريق ككل، وخصوصاً الثلاثي رودريجو بنتانكور، باولو ديبالا، وكريستيانو رونالدو.

انتصار يوفنتوس المقرون بسقوط لاتسيو فتح الحديث عن اتساع الفارق إلى سبع نقاط، واقتراب الفريق خطوة أخرى من سكوديتو تاسع على التوالي.