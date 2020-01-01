أخبار يوفنتوس اليوم | بوجبا يبادر والانتصار الأول تحت قيادة بيرلو

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم السبت الموافق الخامس من يونيو.

مبادرة بوجبا من أجل ترك مانشستر يونايتد، وابتعاد رونالدو عن المنافسات الدولية، بالإضافة لتحقيق بيرلو للفوز الأول ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم السبت الموافق الخامس من يونيو.

بوجبا يرفض تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم الفرنسي بول بوجبا يرفض عروض فريقه الحالي مانشستر يونايتد لتجديد تعاقده.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب يريد العودة لفريقه السابق يوفنتوس.

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نحلة تبعد رونالدو عن مواجهة كرواتيا

غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس عن لقاء منتخب بلاده أمام نظيره الكرواتي في دوري الأمم الأوروبية.

ووفقاً للعديد من التقارير الصحفية، فإن السبب الرئيسي لغياب رونالدو، هو معاناته من عدوى في قدمه اليمنى بسبب لسعة نحلة.

الانتصار الأول لبيرلو

حقق فريق يوفنتوس اليوم الفوز على فريق الريدف بهدف نظيف سجله اللاعب ماركو بياتسا في أول مباريات المدرب الجديد أندريا بيرلو.

وشارك في اللقاء عدد من النجوم المنضمين حديثًا وعلى رأسهم البرازيلي أرتور القادم من صفوف برشلونة بنهاية الموسم الماضي.

جنوى يعلن ضم بيرين رسميًا

أعلن نادي جنوى عن ضم الحارس ماتيا بيرين من صفوف يوفنتوس بشكل رسمي مساء الأمس السبت.

جاء هذا في صفقة إعارة لمدة موسم واحد فقط وتنتهي بنهاية الموسم الجاري.