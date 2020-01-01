أخبار يوفنتوس اليوم | حسم صفقة بوجبا وصراع على تونالي

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سوق انتقالات قوي منتظر ومنافسة قوية مع ريال مدريد في أخبار يوفنتوس 12 أبريل 2020

صراع تونالي

حسب صحيفة توتو سبورت، فإن إيه سي ميلان دخل صراع التعاقد مع ساندرو تونالي مع إنتر ويوفنتوس.

الروسونيري سيعرض مبلغ مالي يتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو إلى جانب الحارس أليساندرو بيلزاري أو المدافع ماتيو جابيا.

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إشادة كبيرة تلقاها المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وهذه المرة عن عمله الجاد وجهده الاستثنائي كرياضي داخل وخارج الملعب.



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بيانيتش مطلوب في باريس

أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، أن نادي باريس سان جيرمان وضع ميراليم بيانيتش كهدف أول له خلال الصيف المقبل.

ويطمح يوفنتوس لعمل ثورة في وسط ملعبه بضم الثلاثي بول بوجبا وساندرو تونالي وجايتانو كاستروفيلي وبالتالي سيكون التخلي عن بيانيتش أمرًا سهلًا.

سيبايوس تحت المنظار

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أشارت إلى رغبة يوفنتوس في التعاقد مع داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد المعار لآرسنال.

رغم وجود منافسة من فالنسيا وريال بيتيس وحتى آرسنال، إلا أن إدارة يوفنتوس واثقة من حسم الصفقة بتقديم راتب من 4.5 إلى 5 مليون يورو للاعب.

بديل بيرنارديسكي

أصبحت أيام فريدريكو بيرنارديسكي معدودة في يوفنتوس في ظل عدم قدرته على إقناع مدربه ماوريسيو ساري بقدراته.

تقارير صحفية إيطالية أكدت أن يوفنتوس وقع اختياره على فيران توريس لاعب فالنسيا لخلافة بيرنارديسكي ولكن البيانكونيري سيجد صعوبة في إقناع النادي الإسباني بالتخلي عن لاعبه بأقل من 80 مليون يورو.

رغبة بوجبا

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن يوفنتوس هو الخيار الأول لبول بوجبا للانتقال له الصيف المقبل حال رحيله عن مانشستر يونايتد.

رغم وجود منافسة قوية مع ريال مدريد، إلا أن يوفنتوس واثق من رغبة اللاعب على الانتقال لقلعة البيانكونيري الصيف المقبل.