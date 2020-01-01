أخبار يوفنتوس اليوم | بديل بوجبا ورحيل مهاجم الفريق

ما هو جديد يوفنتوس هذا الصباح؟

بديل بول بوجبا واقتراب رحيل هيجواين في أهم أخبار يوفنتوس صباح 28 أبريل 2020.

مرشح جديد لخط الوسط

مع اقتراب رحيل أكثر من لاعب في وسط يوفنتوس، يرتبط اسم البيانكونيري بالتعاقد مع عديد اللاعبين.

تانجي ندومبيلي هو آخر اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بالانتقال لصفوف السيدة العجوز حسب تأكيدات "RMC".

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يقترب ندومبيلي من الرحيل عن صفوف توتنهام بعد موسم واحد فقط مع الفريق في ظل اهتمام ناديي برشلونة وتشيلسي بالحصول على خدماته إلى جانب يوفنتوس.

اقتراب رحيل هيجواين

أكدت شبكة سكاي سبورت الإخبارية أن المهجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين اقترب من الرحيل عن صفوف يوفنتوس الصيف المقبل.

الشبكة أشارت إلى أن هيجواين سيعود لمواصلة التدريبات مع يوفنتوس حال انتهاء إيقاف النشاط ولكنه سيبحث عن العودة للأرجنتين بنهاية الموسم للبقاء بجوار والدته المريضة.

فيورنتينا يتمسك بسعر كييزا

أكد روكو كوميسو رئيس نادي فيورنتينا أن لاعبه فريدريكو كييزا لن يرحل عن الفريق إلا بالسعر الذي حدده النادي والمقدر بـ60 مليون يورو.

لا يعد يوفنتوس النادي الوحيد المهتم بضم كييزا مع تقديم إنتر ميلان لعرض يتراوح بين 20 إلى 30 مليون يورو بالإضافة إلى لاعبين من النيرازوري.

لاتسيو يصدم يوفنتوس

قرر نادي لاتسيو عدم التفريط في لاعبه ميلينكوفيتش سافيتش بمقابل مادي أقل من 100 مليون يورو، وهو اللاعب الذي تتنافس العديد من الفرق على خدماته على رأسهم يوفنتوس.

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بديل بوجبا

حسب "RAI1"، فإن يوفنتوس لم يضع بول بوجبا كخياره الوحيد لتدعيم الوسط خلال سوق الانتقالات المقبل

البيانكونيري وضع الثنائي دوني فان دي بيك لاعب أياكس وساندو تونالي لاعب بريشيا كخيارات محتملة للتدعيم مع توقعات برحيل ميراليم بيانيتش عن صفوف السيدة العجوز.