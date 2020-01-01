أخبار يوفنتوس اليوم | صراع بوجبا يشتعل وصدمة جديدة من مدريد

ما هو جديد البيانكونيري؟

منافسة شرسة على بول بوجبا، ونصيحة من مدرب جريميو تقرب صفقة أرتور ومحاولات لخطف جوهرة فالنسيا ضمن أبرز أخبار يوفنتوس لليوم الأحد الثالث من مايو 2020.

إنتر وريال مدريد يزاحمان يوفنتوس على بوجبا

أوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن نادي ريال مدريد لا يزال يحلم بالحصول على خدمات النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الحالي.

كما ذكرت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" أن إنتر سيبيع عدة لاعبين هذا الصيف من أجل تمويل صفقة ضم بوجبا من الشياطين الحمر، وهو ما يصعب الأمور على يوفنتوس.

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موهبة فالنسيا تحت الملاحظة

يتابع نادي يوفنتوس اللاعب فيران توريس نجم فالنسيا الشاب بحسب ما أوضح موقع "كالتشيو ميركاتو"، ويسعى لضمه في أسرع وقت ممكن.

وذكر التقرير أن اللاعب سعيد بدوره في فالنسيا ولا يريد أن يتحول للاعب احتياطي وهو ما قد يؤجل محاولات يوفنتوس في ضمه.

بيانيتش يقترب من الرحيل

بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" فنادي برشلونة يقترب من الحصول على خدمات اللاعب ميراليم بيانيتش نجم وسط ملعب يوفنتوس الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات لا تزال جارية بين برشلونة ويوفنتوس بشأن سعر لاعب وسط روما السابق لكنه تسير في طريق سليم.

"يوفنتوس مثل برشلونة"

مدرب نادي جريميو ريناتو بورتالوبي أكد في تصريحات صحفية أن يوفنتوس يمكنه الحصول على خدمات أرتور لاعب وسط برشلونة حيث يتساوى الفريق الإيطالي مع نظيره الكتالوني في العديد من الأمور الفنية والمالية.

وقال المدرب: "لو كنت أعتمد على لاعب مثله لم أكن لأبيعه أبدًا، هنا نتحدث عن فريقين بنفس القوة المالية، ليس كما كان الوضع بين برشلونة وجريميو، يوفنتوس على نفس مستواهم".

بوجبا يكلف 100 مليون يورو

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن صفقة عودة بول بوجبا لصفوف يوفنتوس من مانشستر يونايتد ستكلف النادي على الأقل 100 مليون يورو.

مارسيلو يصدم يوفنتوس

البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد يؤكد أنه مستمر مع النادي الملكي وأن يوفنتوس وكريستيانو رونالدو خارج حساباته، تصريحاته كاملة من هنا.

تونالي على رادار يوفنتوس

ساندرو تونالي لاعب فريق بريشيا أصبح على رادار يوفنتوس لضمه في الصيف المقبل، ويواجه البيانكونيري منافسة حامية على خدمات اللاعب.

ميليك مجرد فكرة

يتابع فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس اللاعب أركاديوش ميليك نجم فريق نابولي في الوقت الحالي كأحد الصفقات المحتملة للموسم المقبل.

اللاعب سيتم التحرك لضمه حال فشل النادي في ضم فيران توريس من صفوف فريق فالنسيا الإسباني.