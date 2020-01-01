أخبار يوفنتوس اليوم | لاعب جديد من برشلونة وصراع تونالي

ما هو جديد البيانكونيري؟

صراع تونالي ورغبة ضم لاعب جديد من برشلونة يتصدران أبرز أخبار يوفنتوس اليوم 16 مايو 2020.

مفاوضات مع لاعب جديد من برشلونة

حسب مصدر جول، فإن يوفنتوس بدأ محادثاته مع برشلونة بشأن ضم جيان كلير توديبو المعار لشالكه الألماني حتى نهاية الموسم.

يمتلك شالكه حق شراء اللاعب مقابل 25 مليون يورو ولكن المبلغ يبدو كبيرًا على النادي الألماني خصوصًا بعد الأزمة الأخيرة ومع عديد المفاوضات بين يوفنتوس وبرشلونة لضم لاعبين مثل بيانيتش ودي تشيليو وروجاني فإن صفقة انتقال توديبو ليست بعيدة المنال.

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كيليني يشيد بإيكاردي

تعجب جيورجيو كيليني، قائد يوفنتوس، في كتابه من رحيل ماورو إيكاردي عن صفوف إنتر الصيف الماضي بما يملك من إمكانيات، ولكن أشار إلى وجود لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو كسبب رئيسي.

المدافع الإيطالي أبدى إعجابه بقائد إنتر السابق والذي وصفه بأنه من أفضل المهاجمين داخل منطقة الجزاء وصعب مراقبته ولذا سجل كثيراً ضد يوفنتوس في الماضي.

بيانيتش يتحدث عن حبه ليوفنتوس

أكد ميراليم بيانيتش، نجم خط وسط الفريق، اعتزازه بالتواجد في صفوف النادي الذي وصفه بالعائلة وصاحب المستوى الرفيع، وذلك في حديث عبر "إنستجرام".

وأكد البوسني على انبهاره بكمية البطولات التي حققها النادي، وكشف عن أن ماسيمليانو أليجري كان السبب وراء تغيير مركزه للعب أمام الدفاع، ولم يتحدث بتاتاً طوال البث عن شائعات رحيله.

بينتانكور يتوقع بداية صعبة للدوري

توقع لاعب خط الوسط رودريجو بينتانكور أن تكون بداية الدوري الإيطالي صعبة بعد التوقف الطويل، وخصوصاً على المستوى البدني والتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار اللاعب الشاب إلى سعادته في تورينو، وذلك في التصريحات التي نقلها موقع "توتو يوفي"، مؤكداً تأقلمه مع أي مركز في خط وسط الفريق.

رابيو خارج الحسابات

أوضحت "كوريري" أن مستقبل أدريان رابيو، متوسط ميدان الفريق، يبدو بعيداً عن تورينو، وأن والدته ووكيلته فيرونيك تعمل على نقله في الصيف المقبل.

وتحدث التقرير أن نيوكاسل هو الاسم الأبرز في الوقت الراهن والأكثر ارتباطاً باللاعب الفرنسي، ولكن العقبة تكمن في راتبه البالغ سبعة ملايين يورو موسمياً.

يوفنتوس لم يفقد الأمل في كاستروفيلي

ذكرت "توتوميركاتو ويب" أن مسؤولي يوفنتوس مستمرون في مطاردة متوسط ميدان فيورنتينا جايتانو كاستروفيلي، وذلك رغم التصريحات من قبل وكيله وإدارة ناديه بأنه ليس للبيع.

وأفاد التقرير بأن متوسط الميدان الإيطالي الشاب سيكون تحت أعين يوفنتوس وإنتر الصيف المقبل في حال قررت إدارة الفيولا تغيير رأيها والتفاوض حول بيعه.

يوفنتوس يتقدم بعرض من أجل تونالي

ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس تقدم بعرض قيمته 35 مليون يورو، بالإضافة لخمسة ملايين كحوافز إضافية، من أجل التعاقد مع ساندرو تونالي، موهبة بريشيا.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس عادل العرض الذي قدمه إنتر في الساعات الماضية، ولكن الفارق يكمن في كونه إعارة لموسمين مع إلزامية الشراء، بينما عرض النيراتزوري إعارة لموسم وحيد.

بيانيتش مطلوب في باريس سان جيرمان

بحسب ما أوضحت تقارير صحفية اليوم فنادي باريس سان جيرمان قد دخل على الخط من أجل الحصول على خدمات اللاعب ميراليم بيانيتش من صفوف يوفنتوس.

جاء هذا عبر صفحات صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان مهتم بالحصول على اللاعب في صفوف فريقه.

نيمار على رادار يوفنتوس

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان أصبح على رادار نادي يوفنتوس في الأيام الأخيرة بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا".

وبحسب ما أوضحت الصحيفة فالنادي قد يضع باولو ديبالا في صفقة تبادلية معه من أجل تسهيل ضم النجم البرازيلي لصفوفه في أقرب فرصة.

مانشستر سيتي يحمي جيسوس ضد عروض يوفنتوس

بحسب ما أوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فنادي مانشستر سيتي يسعى لحماية لاعبه جابرييل جيسوس من عروض نظيره يوفنتوس.

وذكرت الأنباء أن النادي قد منح اللاعب عرضًا جديدًا قيمته 120 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الواحد لتجديد تعاقده رفقة الفريق في الأيام المقبلة.