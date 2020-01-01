أخبار يوفنتوس اليوم | اقتراب رحيل بيانيتش ومحاولة جديدة مع بوجبا

ما هو جديد البيانكونيري؟

الصراع على ضم رابيو وخطوة تُسهل خروج بيانيتش يتصدران أبرز أخبار يوفنتوس اليوم 17 مايو 2020.

رابيو إلى البريميرليج

حسب كوريري ديلو سبورت، فإن مستقبل أدريان رابيو، متوسط ميدان الفريق، يبدو بعيداً عن تورينو، وأن والدته ووكيلته فيرونيك تعمل على نقله في الصيف المقبل.

ليكيب الفرنسية أشارت لرغبة بكيرة من إيفرتون في التعاقد مع اللاعب الذي يراه كارلو أنشيلوتي أحد أهم الصفقات المحتملة لإيصال الفريق لدوري أبطال أوروبا.

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صحيفة تليجراف الإنجليزية أكدت وجود منافسة من نيوكاسل وأرسنال للحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي.

رونالدو يقترب من العودة

بعد اقتراب نهاية فترة تواجده في العزل الصحي، يترقب الجميع عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو لتدريبات يوفنتوس.

الحكومة الإيطالية سمحت للأندية ببداية التدريبات الجماعية بدايةً من الغد وسيتواجد صاروخ ماديرا في تدريبات يوفنتوس في اليوم التالي مباشرةً.

محاولة جديدة مع بوجبا

أكدت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن يوفنتوس سيعود من جديد لمحاولة ضم بول بوجبا مقدمًا الثنائي أرون رامسي وأدريان رابيو كجزء من الصفقة.

الصحيفة أشارت لأن دفع مبلغ 150 مليون يورو المطلوب من مانشتر يونايتد سيكون صعبًا للغاية على أي نادي وأن البيانكونيري سيلجأ لتبادل اللاعبين لتسهيل الصفقة.

سيميدو يوافق على دخول صفقة بيانيتش

أكدت صحيفة سبورت أن نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لبرشلونة أصبح قريبًا من الرحيل ليوفنتوس كجزء من صفقة انتقال ميراليم بيانيتش للفريق الكتالوني.

الصحيفة أشارت لأن اللاعب يرغب في الرحيل عن صفوف برشلونة بسبب شعوره بعدم الراحة وأن وكيله خورخي مينديش يعمل بالفعل على إتمام الصفقة.

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صفقة تبادلية محتملة بين نابولي ويوفنتوس

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عن اقتراب يوفنتوس من التعاقد مع أركاديوش ميليك من نابولي مقابل التخلي عن اللاعب المعار إلى جنوى، كريستيان روميرو.

صاحب الـ24 عامًا لديه عقد حتى 2021 ولن يتخلى عنه نابولي بأقل من 50 مليون يورو.

مفاوضات مع لاعب جديد من برشلونة

حسب مصدر جول، فإن يوفنتوس بدأ محادثاته مع برشلونة بشأن ضم جيان كلير توديبو المعار لشالكه الألماني حتى نهاية الموسم.

يمتلك شالكه حق شراء اللاعب مقابل 25 مليون يورو ولكن المبلغ يبدو كبيرًا على النادي الألماني خصوصًا بعد الأزمة الأخيرة ومع عديد المفاوضات بين يوفنتوس وبرشلونة لضم لاعبين مثل بيانيتش ودي تشيليو وروجاني فإن صفقة انتقال توديبو ليست بعيدة المنال.

بينتانكور يتوقع بداية صعبة للدوري

توقع لاعب خط الوسط رودريجو بينتانكور أن تكون بداية الدوري الإيطالي صعبة بعد التوقف الطويل، وخصوصاً على المستوى البدني والتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار اللاعب الشاب إلى سعادته في تورينو، وذلك في التصريحات التي نقلها موقع "توتو يوفي"، مؤكداً تأقلمه مع أي مركز في خط وسط الفريق.

يوفنتوس لم يفقد الأمل في كاستروفيلي

ذكرت "توتوميركاتو ويب" أن مسؤولي يوفنتوس مستمرون في مطاردة متوسط ميدان فيورنتينا جايتانو كاستروفيلي، وذلك رغم التصريحات من قبل وكيله وإدارة ناديه بأنه ليس للبيع.

وأفاد التقرير بأن متوسط الميدان الإيطالي الشاب سيكون تحت أعين يوفنتوس وإنتر الصيف المقبل في حال قررت إدارة الفيولا تغيير رأيها والتفاوض حول بيعه.

يوفنتوس يتقدم بعرض من أجل تونالي

ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس تقدم بعرض قيمته 35 مليون يورو، بالإضافة لخمسة ملايين كحوافز إضافية، من أجل التعاقد مع ساندرو تونالي، موهبة بريشيا.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس عادل العرض الذي قدمه إنتر في الساعات الماضية، ولكن الفارق يكمن في كونه إعارة لموسمين مع إلزامية الشراء، بينما عرض النيراتزوري إعارة لموسم وحيد.