أخبار يوفنتوس اليوم | بديل صلاح ودخول سباق جوميز

ما هو جديد البيانكونيري؟

ترشيح نجم الفريق ليكون بديل محمد صلاح في ليفربول والاهتمام بنجم أتالانتا أليخاندرو جوميز ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 3 يناير 2021.

ديبالا قد يعوض صلاح في ليفربول

"كالتشيو ميركاتو" ذكر أن باولو ديبالا قد يكون المعوض لمحمد صلاح حال قرر الأخير الرحيل عن الريدز الصيف المقبل.

وضعية الأرجنتيني وعدم تمديد عقده مع يوفنتوس حتى الآن قد تجعله هدفاً مثالياً لليفربول حال قرر نجمه المصري الرحيل بحسب التقرير.

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يوفنتوس يدخل سباق جوميز

"راي سبورت" تحدثت أن يوفنتوس هو الآخر مهتم بقائد أتالانتا المستبعد أليخاندرو "بابو" جوميز.

اللاعب يتدرب منفرداً بعد مشكلته مع المدرب جيان بييرو جاسبيريني وسيتم بيعه بحسب التقارير، ويوفنتوس قد يتعرض فيديريكو بيرنارنديسكي في صفقة تبادلية كما ذكرت "راي".

بيرلو: لا أريد رؤية سيناريو فيورنتينا مجدداً.

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يوفنتوس يعرض على كيليني التمديد

بحسب "Todofichajes"، فيوفنتوس عرض على قائده جيوركيو كيليني تمديد عقده في الفترة المقبلة لعام إضافي.

المدرب أندريا بيرلو لا يريد فقدان كيليني في غرف الملابس بشخصيته القيادية رغم تعدد إصاباته وغيابه المستمر عن الفريق.