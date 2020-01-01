أخبار يوفنتوس اليوم | بدائل سواريز صداع في رأس بيرلو

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الأحد السادس من سبتمبر 2020.

الحديث عن ضم ألفارو موراتا وإدينسون كافاني كبدلاء للويس سواريز بالإضافة لتدخل زوجة الأوروجوياني لحل أزمته الأخيرة والاهتمام بجناح بيرنلي ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الأحد السادس من سبتمبر 2020.

ألفارو موراتا بديل سواريز

قرر نادي يوفنتوس أن يتابع اللاعب ألفارو موراتا نجم فريق أتلتيكو مدريد لجعله بديل لويس سواريز لاعب برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن موراتا يعد ضمن الخطة الاحتياطية حال فشل الفريق في ضم الأوروجوياني.

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يوفنتوس يتواصل مع كافاني

تواصل نادي يوفنتوس أيضًا مع اللاعب إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان السابق ليكون أحد البدلاء في خط الهجوم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن الصفقة قد تتم حال فشل النادي في ضم لويس سواريز من برشلونة.

زوجة سواريز تنقذ رحيله ليوفنتوس

أنقذت صوفيا زوجة النجم الأوروجوياني لويس سواريز انتقاله لنادي يوفنتوس، حيث كان اللاعب في حاجة لطريقة يستطيع من خلالها الدخول لقائمة الفريق بجنسيته الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي.

لكن حصول زوجته على الجنسية الإيطالية قبل عام ونصف يسمح له بالخضوع لاختبارات اللغة الإيطالية والتقدم بطلب الحصول على الجنسية خلال الأيام المقبلة.

يوفنتوس يدخل الصراع على لاعب بيرنلي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي يوفنتوس قد دخل الصراع على ضم اللاعب دوايت ماكنيل من صفوف بيرنلي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "سكاي سبورتس"، والتي أكدت أن ميلان وليستر سيتي وولفرهامبتون يتابعون اللاعب أيضًا، ويقيمه ناديه بحوالي 56 مليون يورو.