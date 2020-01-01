أخبار يوفنتوس اليوم | بدائل خضيرة وقرب حسم صفقة سواريز

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الإثنين السابع من سبتمبر.

إصابة بيرنارديسكي وقرب رحيل هيجواين بالإضافة لبدلاء خضيرة ورامزي وقرب انضمام لويس سواريز بشكل رسمي ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الإثنين السابع من سبتمبر.

بيرنارديسكي يغيب عن بداية الدوري

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب فيديريكو بيرنارديسكي لن يتواجد في افتتاح لقاءات يوفنتوس بالدوري الإيطالي أمام سامبدوريا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن إصابة اللاعب ستمنعه من التواجد في المباراة.

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هيجواين ينضم لماتويدي وبيكهام

كشفت تقارير صحفية اليوم أن النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب يوفنتوس الحالي أصبح قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي المملوك للإنجليزي ديفيد بيكهام.

نفس الفريق كان قد ضم اللاعب الفرنسي بليز ماتويدي قبل أيام وخاض معهم أول مباراة له بالأمس بالفعل وكان رجل اللقاء.

خاص | يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع سواريز

توصل لويس سواريز، مهاجم برشلونة، لاتفاق مع يوفنتوس حول البنود الشخصية للانضمام إلى صفوف السيدة العجوز خلال الأيام المقبلة وقبل غلق سوق الانتقالات.

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سواريز قد يحصل على الجنسية الإيطالية خلال أيام مستغلًا امتلاك زوجته لجواز سفر إيطالي مما يسهل مسألة انضمامه إلى يوفنتوس.

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بوجبا يماطل مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم الفرنسي بول بوجبا يماطل حاليًا في مفاوضات تجديد تعاقده مع ناديه مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب يريد العودة لناديه السابق يوفنتوس.

شكوك حول مستقبل رامزي وخضيرة

تقارير صحفية إيطالية أكدت اليوم أن مستقبل الثنائي سامي خضيرة وآرون رامزي في يوفنتوس غير مضمون.

وبحسب ما أوضحت "كورييري ديلو سبورت"، فالنادي يفكر في ضم رودريجيو دي باول ومانويل لوكاتيلي بدلًا منهما.