أخبار يوفنتوس اليوم | باريس يتصل ببيانيتش وجورجينيو يفتح الباب

ما هو جديد البيانكونيري؟

الحديث عن عديد العروض لميراليم بيانيتش من باريس سان جيرمان وبرشلونة، بالإضافة لانفتاح لاعب تشيلسي جورجينيو على الانضمام للفريق ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 21 مايو.

باريس سان جيرمان يتصل ببيانيتش

كشفت "سبورت" و"موندو" أن باريس سان جيرمان عقد اتصالاً بالفيديو عبر مديره الرياضي ليوناردو مع ميراليم بيانيتش من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوفه.

وأوضحت التقارير أن اللاعب البوسني أخبر النادي الفرنسي أنه منفتح فقط على فرضية الرحيل إلى صفوف برشلونة حال ترك يوفنتوس. المزيد هنا.

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جورجينيو يفتح الباب

أكد وكيل جورجينيو، لاعب تشيلسي، جواو سانتوس مع "كيس كيس" أنه لم يتصل به أي أحد من يوفنتوس، وسمع عن شائعات الانتقال من الصحف فقط.

وأشار الوكيل إلى أن اللاعب يملك عقداً في لندن لثلاث سنوات بعد وسعيد في تشيلسي، ولكن أكد أن يوفنتوس من أكبر أندية العالم في الوقت الراهن.

إيمرسون يرحب بالعودة لإيطاليا

رحب لاعب تشيلسي إيمرسون بالمييري في حديثه مع "سكاي" بفكرة العودة مجدداً للعب في إيطاليا بسبب ارتباطه بالبلاد التي اختار تمثيلها على وطنه الأم البرازيل.

وأكد اللاعب أنه يملك عقداً حالياً مع تشيلسي وليس متعجلاً للمغادرة، مشيداً بتجاربه مع أنطونيو كونتي وماوريتسيو ساري في البلوز، وكذلك لوشيانو سباليتي في روما.

ويحظى اللاعب بحسب التقارير بمتابعة من قبل يوفنتوس، إنتر، ونابولي منذ أشهر في ظل البحث عن ظهير أيسر لتدعيم صفوفهم.

يوفنتوس يدخل سباق تيليس

أوضح موقع "توتو يوفي" أن يوفنتوس هو الآخر دخل سباق التعاقد مع أليكس تيليس، لاعب بورتو الحالي وإنتر السابق، بعد تألقه الكبير هذا الموسم وتسجيله ثمانية أهداف وصناعة خمسة من مركز الظهير الأيسر.

وأشار التقرير إلى المنافسة الشديدة بين عديد الأندية على البرازيلي، ومنها باريس سان جيرمان، إشبيلية، وتشيلسي، على اللاعب البالغة قيمته 30 مليون يورو.