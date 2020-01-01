أخبار يوفنتوس اليوم | اهتمام مارسيلو وغضب رونالدو

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الانتصار العريض على بارما يتصدر أخبار يوفنتوس اليوم، 20 ديسمبر 2020.

الصحافة تشيد برونالدو ويوفنتوس

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بيرلو: رونالدو كان غاضباً

أوضح أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس مع "DAZN" أن كريستيانو رونالدو كان غاضباً بسبب إضاعة ركلة الجزاء أمام أتالانتا، ولكنه عاد مباشرة للأهداف أمام بارما لحسن الحظ.

وأضاف المدرب أن الفريق ككل لم يكن سعيداً من نتيجة الأربعاء رغم العرض الطيب وأراد التعويض في لقاء السبت، وأن الفريق رويداً رويداً يصل للمستوى المطلوب.

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وأشاد بيرلو بألفارو موراتا وأكد أنه كان الهدف الرئيسي في الميركاتو لدعم الهجوم، وأن الأخير كان مصدوماً بعد كرته الضائعة أمام أتالانتا ولكنه طمأنه وطالبه بالهدوء.

كولوشيفسكي: الفريق استعاد الجوع

أشاد ديان كولوشيفسكي مع قناة النادي بالعرض الذي قدمه الفريق أمام ناديه السابق بارما وقال إنه استعاد الجوع للفوز بالمباريات.

وأوضح السويدي أن الفريق كان يريد تحقيق الانتصار بأي ثمن، وأنه سعيد بافتتاح التسجيل وهزه الشباك للمرة الثالثة هذا الموسم.

بوفون: أحتفظ بقيمص سوبر مان ومباراة بارما عاطفية

أبدى جيانلويجي بوفون سعادته بانتصار الفريق على بارما برباعية في حديثه مع قناة يوفنتوس الرسمية بعد اللقاء.

وقال جيجي إن اللعب في "إينيو تارديني" حيث بدأ مشواره الكروي يكون أمراً عاطفياً دوماً له، وأنه يحتفظ بقميص سوبر مان الذي اعتاد ارتدائه مع بارما من أجل لُعب النهائي الكبير عندما يحين وقته.

صراع على مارسيلو

قالت "Mercadodabola.net" إن يوفنتوس وإنتر مهتمان بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد مارسيلو.

وأوضح التقرير أن صداقته مع كريستيانو رونالدو قد تكون العامل الحاسم، مع وجود مراقبة من طرف بي إس جي للوضع.

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