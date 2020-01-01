أخبار يوفنتوس اليوم | اهتمام بخيسوس وترقب وضع هالاند

ما هو جديد البيانكونيري؟

الاهتمام بجابريل خيسوس وترقب وضع هالاند يتصدران أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 1 يوليو 2020.

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يوفنتوس يتابع خيسوس

أكدت شبكة "ESPN" أن يوفنتوس وضع البرازيلي جابريل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي ضمن خياراته لتدعيم الهجوم الصيف المقبل.

ويسعى يوفنتوس لتدعيم خط هجومه الموسم المقبل وسط وجود أكثر من خيار على رأسها ميليك مهاجم نابولي الذي يرفض ناديه التخلي عنه بأقل من 50 مليون يورو رغم بقاء عام واحد على تعاقده وهو ما يرفضه البيانكونيري.

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يوفنتوس سيحاول إقحام دوجلاس كوستا في صفقة خيسوس مع بدء المفاوضات وهو الذي عمل مع بيب جوارديولا سابقًا في بايرن ميونخ.

ترقب وضع هالاند

جسب فابريزيو رومانو، فإن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند سيتم تفعيل شرطه الجزائي في 2022 ليكون متاحًا للرحيل مقابل 75 مليون يورو.

صحفي سكاي سبورت أكد أن يوفنتوس يراقب وضع هالاند الآن ولديه ندم شديد لعدم التعاقد معه عندما كان في مولدي النرويجي وقت أن كان متاحًا مع العلاقات الجيدة التي تجمع النادي بمينو رايولا وكيل أعماله.

ابن الـ19 عامًا كان قد رفض عرضًا للانضمام ليوفنتوس ايناير الماضي ليختار بوروسيا دورتموند في النهاية.

اهتمام قوي بلاعب فالنسيا

حسب "ESPN" فإن يوفنتوس الإيطالي صعّد اهتمامه بضم فيران توريس لاعب فالنسيا الصيف المقبل.

البيانكونيري كان قد ارتبط اسمه بضم توريس في أكثر من مناسبة ولكنه الآن أصبح أكثر جدية من أي وقت مضى لرغبته في تعديم خط هجومه الموسم المقبل باللاعب الشاب.

من المتوقع ان يطلب فالنسيا ما لا يقل عن 60 مليون يورو للتخلي عن ابن الـ20 عامًا وسط اهتمام من باريس سان جيرمان أيضًا.



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محاولات لضم مهاجم إنتر السابق

حسب كورييري ديلو سبورت، فإن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع أندريا بينامونتي مهاجم جنوى.

باتريتشي سيعتمد في خطته على عدم أهمية اللاعب بالنسبة لأنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر مع وجود بند إعادة الشراء في عقد اللاعب إلى جانب العلاقة الجيدة مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب المتوقع رحيله مقابل 18.5 مليون يورو.

أرتور يوقع العقد

حسب مصادر جول، فإن البرازيلي أرتور ميلو وقع رسميًا ليوفنتوس بعقد يمتد حتى 2025 قادمًا من برشلونة.

من المتوقع أن يعلن النادي عن الصفقة بشكل رسمي اليوم وكذلك انتقال ميراليم بيانيتش إلى برشلونة.

هل ينتقل خيمينيز ليوفنتوس؟

علق المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون على الأخبار التي تحدثت عن خروجه من الفريق الصيف المقبل.

وقال خيمينيز في تصريحات تلفزيونية: "في كل يوم أسمع عن عرض جديد من نادٍ مختلف برقم انتقال كبير، إنه أمر يسعدني اهتمام هذه الأندية إن كان حقيقيياً ولكن هناك عمل مع وولفرهامبتون أنا سعيد بالقيام به حتى الآن".

وارتبط اسم خيمينيز الذي ينتهي تعاقده في 2023 بالانتقال لمانشستر يونايتد ويوفنتوس.

يوفنتوس يراقب ألابا

كشف باولو باجانيني، الصحفي في شبكة "راي"، عن سعي يوفنتوس للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ دافيد ألابا في الانتقالات الصيفية.

الصحفي أوضح أنه سمع عديد الأصوات المقربة من النادي تناقش الصفقة، خصوصاً في ظل الحديث عن إمكانية مغادرة النمساوي هذا الصيف لناديه.