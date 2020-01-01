أخبار يوفنتوس اليوم | انتهاء آمال بوجبا وثقة بيرلو رغم التعادل

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انتهاء أمال ضم بوجبا وثقة بيرلو رغم التعادل ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 18 أكتوبر 2020.

مانشستر ينهي أمال يوفنتوس في ضم بوجبا

حسب مانشستر إيفينينج نيوز، فإن مانشستر يونايتد فعل بند تمديد تعاقد بول بوجبا لعام إضافي لينتهي في صيف 2022.

الصحيفة أشارت لأن مانشستر ليس لديه أي نية لبيع بوجبا الصيف المقبل أو فيما بعد مشيرةً لأن مفاوضات تجديد التعاقد لفترة طويلة ستبدأ في وقت قريب.

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وكانت تقارير صحفية قد ربطت بوجبا بالانتقال ليوفنتوس وريال مدريد في العامين الماضيين.

جاتوزو غاضب من عدم مواجهة يوفنتوس

أكد جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي غضبه الشديد من عدم سفر الفريق لمواجهة يوفنتوس مشيرًا لأن فريقه كان قادرًا على هزيمة بطل الدوري.

وكان نابولي قد غاب عن مواجهة يوفنتوس قبل أسبوعين بسبب فيروس كورونا حسب قول البعض قبل ان يتم احتساب النتيجة لمصلحة يوفنتوس بثلاثة أهداف نظيفة.

جاتوزو قال بعد الانتصار على أتلانتا: "كنت غاضبًا أكثر من الجميع، يوفنتوس فريق يمكن التغلب عليه والآن هم في مرحلة بناء. كنا في الحافلة وفعلنا كل شيء لأجل أن نسافر".

بيرلو يعلق على التعادل





أكد أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس على ثقته في قدرة فريقه في اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي قريبًا رغم البداية السيئة في البطولة.



جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيرلو عقب لقاء كروتوني الذي أقيم بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي على ملعب الأخير.



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هالاند يرفض يوفنتوس

كشف "كالتشيو ميركاتو" أن إرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، كان على أعتاب الانضمام لصفوف يوفنتوس الشتاء الماضي.

وأوضح التقرير أن يوفي وسالزبورج توصلا لاتفاق بخصوص اللاعب، ولكن النرويجي الشاب هو من رفض الانضمام ليوفنتوس.

تشيلسي يطلب ديبالا

ذكرت "سبورت ميدياست" أن تشيلسي سيتحرك في يناير المقبل من أجل التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا.

وحتى الآن لم يتوصل ديبالا ويوفنتوس لاتفاق بخصوص تمديد العقد، ولذا قد يفكر في بيعه ولكن بقيمة لا تقل عن 80 مليون يورو.