أخبار يوفنتوس اليوم | المفاضلة بين دجيكو وسواريز وبداية بيرلو الحقيقية

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الثاني من سبتمبر 2020.

المفاضلة بين سواريز ودجيكو وإعلان جدول الدوري الإيطالي ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الثاني من سبتمبر.

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دجيكو الخيار الأول ليوفنتوس

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب إدين دجيكو نجم روما لا يزال الخيار الأول بالنسبة ليوفنتوس في سوق الانتقالات حاليًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، والتي أكدت أن النادي ينتظر اتفاق روما مع أركاديوش ميليك من أجل ضم دجيكو.

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الاتفاق مع سواريز على الشروط الشخصية

على عكس سكاي سبورت، أكدت موندو ديبورتيفو أن لويس سواريز اتفق على الشروط الشخصية مع يوفنتوس بالفعل للانضمام للفريق الموسم المقبل.

وينتظر لويس سواريز إنهاء موقفه مع برشلونة بالتخلي عنه بشكل مجاني ليتمكن من الانتقال ليوفنتوس.

هيجواين يقترب من وداع يوفنتوس

أوشك النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين على الرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس بعد رفض المدرب الجديد أندريا بيرلو لتواجده مع الفريق.

أياكس يعد سواريز بتخليصه من برشلونة

جاء هذا بحسب كشف جيانلوكا دي مارزيو، والذي أكدت أن إجراءات فسخ تعاقد اللاعب جارية الآن وأوشكت على الانتهاء.

بيرلو غير مقتنع بدي تشيليو ودانييلو

كشفت تقارير صحفية اليوم أن أندريا بيرلو المدير الفني الجديد لنادي يوفنتوس غير مقتنع تمامًا بالثنائي ماتيا دي تشيليو والبرازيلي دانييلو ويفكر في رحيلهما عن النادي.

المعركة مع ميلان مستمرة

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن معركة ضم اللاعب فيدريكو كييزا من صفوف فيورنتينا لا تزال مستمرة بين يوفنتوس وميلان.

وأوضح موقع "فيولا نيوز"، أن فيورنتينا لا يزال مصرًا على مبلغ الـ 70 مليون يورو كسعر للاعبه.